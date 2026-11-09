Marta Fort: “Gustavo me decía 'No me digas papá, ni digas que tenés dos papás, porque ya bastante te pueden cargar por decir no tengo mamá'"

Marta Fort se refirió a aspectos de su crianza que pocas veces había desarrollado en profundidad. Al recordar sus primeros años de vida, la hija de Ricardo Fort describió cómo construyó su visión de la familia y de los vínculos que la acompañaron durante su crecimiento, una experiencia marcada por el acompañamiento de varias personas que ocuparon roles importantes dentro de su entorno más cercano.

Marta Fort dio detalles de los momentos que más marcaron su crecimiento

Marta Fort volvió a hablar de su infancia durante su participación en Ferné con Grego, el ciclo conducido por Grego Rossello. La hija de Ricardo Fort compartió recuerdos de sus primeros años de vida, se refirió a la forma en que fue construyendo su mirada sobre la familia y explicó cómo vivió una realidad distinta a la de muchos chicos de su generación junto a su hermano gemelo, Felipe Fort.

Marta Fort

En la charla, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) abordó una de las preguntas que más veces escuchó desde que se hizo conocida: “Cómo fue crecer sin una figura materna. Lejos de plantearlo como una ausencia dentro de su vida cotidiana, explicó que su experiencia estuvo marcada por una dinámica familiar que conoció desde el comienzo. “Hay mucha gente que dice: ‘¿No era duro no tener una mamá?'", comentó antes de compartir su propia perspectiva.

Según relató, nunca sintió que le faltara algo porque esa realidad formó parte de su historia desde el nacimiento. “Por ser in vitro no tengo mamá. Jamás, pero ¿por qué? Porque vos no podés extrañar primero algo que no te enseñaron”, explicó. Además, Marta Fort agregó: “Yo aprendí todo muy así. Yo aprendí primero lo que es una pareja gay. Aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal”. De esa manera, describió cómo incorporó desde pequeña conceptos que para otras personas podían resultar menos habituales.

Además, la influencer también recordó los años en los que Ricardo Fort mantenía una relación con Gustavo Martínez, quien además era padrino de ella y de Felipe. En ese período, según contó, existía una convivencia familiar muy cercana y natural para ella. Sin embargo, reveló que su padrino tuvo una postura particular respecto de cómo debía explicar esa dinámica fuera de su entorno más íntimo.

Marta Fort reveló el rol que tuvo Gustavo Martínez en su crianza

“Mi viejo, cuando me tiene a mí, los primeros años está en pareja con Gustavo, mi padrino. Entonces ahí él me decía, vos decís que tenés dos papás”, recordó Marta Fort. Sin embargo, contó que su padrino tenía otra mirada sobre cómo manejar esa situación en determinados ámbitos. “Yo le decía papá a mi papá y papá Gustavo. Y después iba con Gustavo y me decía: ‘No, no, no. Vos a mí no me decís, papá. Ni decís que tenés dos papás. Porque si ya bastante te pueden cargar por decir no tengo mamá, mas no te van a entender si decís tengo dos papás’”.

Marta, Felipe y Ricardo Fort

En este sentido, la modelo explicó que hoy interpreta aquellas palabras como una forma de protección. Durante la charla señaló que el contexto social de aquel momento era muy diferente al actual y recordó que esos hechos ocurrieron entre 2004 y 2006. “Ni siquiera para ese momento estaba tan normalizado el tema de ser gay. Él me estaba zafando del bullying”, afirmó al analizar la situación.

Además de Ricardo Fort y Gustavo Martínez, Marta aseguró que siempre estuvo rodeada por una red de personas que formaron parte de su crianza. En ese sentido, mencionó a Marisa, quien inicialmente trabajó como niñera y con el tiempo se convirtió en una figura muy cercana dentro de la familia. También recordó que contaba con el acompañamiento de otras personas que participaban de manera activa en su día a día. “Mi viejo no tenía solo una persona encargándose de mí”, explicó.

Felipe y Marta Fort

Marta Fort recordó distintos momentos de su infancia y explicó cómo fue creciendo en un entorno familiar que le permitió incorporar desde muy chica una mirada propia sobre los vínculos y la diversidad de realidades que la rodeaban. Al repasar esa etapa, también hizo referencia al acompañamiento que recibió de las personas que formaban parte de su vida cotidiana y a las decisiones que tomaban con el objetivo de facilitarle determinadas experiencias.

VDV