Marta Fort, la hija de Ricardo Fort: "Es inevitable no sentirme sola y triste. En mi familia hay personas que no me quieren ver crecer"

Marta Fort cerró el 2025 con un mensaje cargado de sinceridad y emociones profundas. La influencer e hija del mediático empresario Ricardo Fort publicó en sus historias de Instagram un balance personal de su año, en el que repasó tanto los momentos de crecimiento como los de dolor y conflicto interno.

En su descargo digital, Martita reconoció que fue un año “lleno de cambios y emociones”, en el que se animó a enfrentar situaciones que antes evitaba y experimentó sensaciones tanto positivas como difíciles.

Un año de emociones intensas: la sincera reflexión de Marta Fort

La joven, que también mostró su vida en redes con detalles sobre sus viajes, relaciones y proyectos personales, describió este 2025 como un año intenso, un poco explosivo, pero necesario para su desarrollo.

“Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”, escribió, dejando en claro que incluso en medio de logros personales hubo espacio para la vulnerabilidad. A pesar de las dificultades, aseguró que cada experiencia, incluso las más complicadas, le dejó una enseñanza valiosa y agradeció a quienes la acompañaron en ese proceso.

El descargo de la influencer

En el cierre de su reflexión, Marta Fort compartió optimismo por el año que se avecina: “Al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”.

La hija de Ricardo Fort reconoció que atravesó momentos de tristeza

El impacto de la interna familiar y la soledad que confesó

Gran parte de la emotiva publicación estuvo dedicada al conflicto familiar que atraviesa. En su relato, Marta Fort admitió que uno de los aspectos más duros de su año fue sentirse distante y apartada dentro de su propia familia, algo que la marcó emocionalmente. “Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer”, expresó con crudeza, revelando cómo la falta de apoyo familiar impactó en su bienestar.

Con optimismo, Marta dijo que cierra el 2025 con aprendizajes y expectativas para el 2026.

La influencer profundizó en ese sentimiento, señalando lo doloroso de que esfuerzo y compromiso personal sean percibidos por otros como una amenaza o motivo de conflicto. “Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o motivo de conflicto. Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, escribió, subrayando la tensión que vive con algunos de sus parientes.

La inlfuencer habló de sus emociones más profundas.

Martita también habló sobre la soledad que a veces siente y lo mucho que extraña a su padre, Ricardo Fort, quien falleció cuando ella y su hermano eran muy pequeños. En momentos de introspección, ha mencionado que desearía poder compartir ciertos logros y etapas de su vida con él, y reflexionó sobre cómo su imagen y recuerdos siguen presentes en sus días más difíciles.

La influencer también se refirió a la interna familiar y contó cómo la afectó en su vida personal.

Con este balance honesto y sin filtros, Marta Fort deja en claro que, detrás de la exposición y el apellido, hay una joven atravesando procesos propios de su edad, con fortalezas, miedos y aprendizajes. Su mensaje no solo funciona como un cierre de ciclo, sino también como una declaración de intenciones para el año que comienza: priorizar su bienestar emocional, marcar límites y seguir construyendo su identidad más allá de las tensiones familiares y del peso de la fama heredada.

