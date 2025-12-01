Marta Fort estaría en pareja con un ex Gran Hermano: "Es mi futura señora"

Este fin de semana, el nombre de Marta Fort resonó con fuerza en los principales programas de espectáculo al revelarse el nombre de su nuevo amor. Según lo anunciado en Infama (América TV), la hija del recordado empresario y artista estaría conociendo a un recordado exparticipante de Gran Hermano al punto tal de que la pareja no descartaría planes de casamiento.

Todos los detalles entre el romance de Marta Fort y el ex GH

Si bien a Marta Fort no le hace nada en gracia que se hable de ella y de su vida privada, lo cierto es que en las últimas semanas su nombre cobró fuerza tras la furiosa pelea que tuvo con Virginia Gallardo, quien utilizó la foto de su padre, Ricardo Fort, para impulsar su campaña política. Asimismo, en el plano virtual, se posiciona como una de las referentes de moda más influyentes de la web 2.0. Es por esta razón que cada paso que da no pasa desapercibido tanto por sus casi un millón de seguidores, como así también por los periodistas de la farándula.

Alan Simone y Marta Fort | Instagram

En este marco, en las últimas horas, trascendió la noticia de que la joven estaría iniciando un intenso romance con Alan Simone, el exconcursante de Gran Hermano de la edición 2023. Así lo confirmaron en el ciclo que conduce Marcela Tauro en América, donde se hicieron eco de una transmisión en vivo que el GH realizó con Catalina Gorostidi: "Hay un ex Gran Hermano que ayer estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria".

Allí los hermanitos hablaron de lo que realizaron en los últimos días, razón por la cual el influencer había deslizado su amorío con la heredera de la firma FelFort. "Fuimos a comer a Costanera, es una amiga", lanzó el ex de Sabrina Cortés mientras la médica agregaba con sus manos de manera sarcástica comillas, dando a entender que habría algo más entre ellos. Fue en ese momento en el que la experta en pediatría redobló la apuesta y exclamó: "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates".

La frase de Alan Simone para Marta Fort que marcó la firmeza de su vínculo

Pese a los intentos de Alan Simone por tratar de desviar el tema de la conversación, la insistencia de su interlocutora por revelar el nombre de su amada hizo que él mismo dispare una frase que confirmaría su noviazgo, aunque sin dar nombres: “Es mi futura señora”. De inmediato, los espectadores comenzaron a exclamar el nombre de Marta Fort y, aunque ninguno de los dos dijo un rotundo “sí”, las miradas y las cómplices entre los ex GH no habrían dejado duda a que la chica en cuestión es la hermana melliza de Felipe Fort.

Pensar en un romance entre ambos no suena descabellado ya que ambos comparten espacios en común tanto en eventos públicos como amigos en común. Además, también se siguen en redes sociales, lo que acredita más este incipiente idilio.

Marta Fort | Instagram

Por ahora, esta conversación entre Alan y Catalina abrió la puerta a una de las áreas sensibles de Marta Fort que es el cuidado y el hermetismo de su privacidad. Hasta el momento la famosa hija de Ricardo Fort no dio declaraciones al respecto, lo que avivarían aún más la veracidad, la confesión del creador de contenidos en esta charla entre amigos.

NB