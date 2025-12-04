La emoción de Marta Fort tras el nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: “La mejor mamá”

Rocío Marengo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Tras nueve meses de espera, le dio la bienvenida a su bebé Isidro, junto a su pareja Eduardo Fort. Las celebridades y sus amigos no tardaron en llegar a los comentarios de un tierno posteo, donde mostraba el especial día, y le desearon sus felicidades. Sin embargo, la que más destacó fue Marta Fort, quien no dudó en mostrar su emoción ante el suceso, con dos mensajes hacia la modelo.

Marta Fort, Rocío Marengo

El emotivo mensaje de Marta Fort tras el nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: "La mejor mamá"

La relación de Marta Fort y Rocío Marengo fue construyéndose de a poco. En conversaciones con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), admitió ser desconfiada de las personas que se acercan a su familia para unirse a ellos, pero también expuso que con la modelo lograron formar un fuerte vínculo basado en la confianza y el amor. Es por eso que no tardó en emocionarse cuando se enteró de que Marengo y Fort esperaban un bebé juntos.

Las palabras de Marta Fort a Rocío Marengo

Finalmente, el 3 de diciembre, nació Isidro, y la famosa compartió un tierno video mostrando su paso por el Sanatorio Otamendi y el momento del nacimiento. Diversos famoso no tardaron en pronunciarse al respecto, pero se destacó las palabras de Marta Fort. "Vas a ser la mejor mamá", expresó la joven. Además, compartió el clip en sus historias de Instagram y agregó emocionada, junto a un emoji de corazón: "Por fin llegó mi primito".

Las palabras de Marta Fort a Rocío Marengo

Rocío Marengo abrió su corazón tras el nacimiento de su hijo

Rocío Marengo no dudó en expresar su felicidad, tras el nacimiento de su hijo Isidro. Junto a un emotivo video, abrió su corazón a sus seguidores y agradeció los mensajes de todos. "¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico! ¡No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!", expuso la celebridad.

Fue en el mismo en que sus amigos y familia más reconocidas de la industria de la farándula le comentaron emocionados al ver el video del nacimiento de su bebé. Marta Fort decidió dejar su felicidad tanto en comentarios como en sus historia de Instagram, dándole la bienvenida a Isidro a la familia Fort. Los usuarios no tardaron en destacar este gesto de la joven, que demostró una vez más la cercana relación que mantiene con Rocío Marengo.

