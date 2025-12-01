Marta Fort rompió el silencio sobre el romance con Alan Simone de Gran Hermano: “Salimos”

Marta Fort rompió el silencio sobre el romance con Alan Simone de Gran Hermano y aclaró cómo es su vínculo. La modelo se refirió a las versiones que la relacionaban con el exparticipante y explicó de manera simple cuál es la realidad detrás de las salidas que compartieron. Su respuesta aportó claridad frente a los crecientes rumores de cercanía.

Marta Fort reveló y definió su vínculo con Alan Simone de Gran Hermano

En los últimos días, el nombre de la modelo volvió a ocupar titulares debido a versiones que la relacionaban sentimentalmente con el influencer. Todo comenzó cuando Marcela Tauro reveló en Infama (América) que la hija del empresario chocolatero estaría saliendo con un exconcursante del reality.

“Hay un ex Gran Hermano que ayer estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria”, comentó. Su comentario se vinculó rápidamente con Marta Fort, heredera del imperio de chocolates de su padre, Ricardo Fort. La situación surgió cuando, en una transmisión en vivo junto a Cata Gorostidi, Alan Simone comentó: “Fuimos a comer a Costanera, es una amiga”.

A pesar de que el influencer buscó frenar los rumores, la médica acompañó las palabras de su amigo haciendo comillas sarcásticas con las manos. El accionar de la presentadora dio lugar a más sospechas por parte de los seguidores del joven. "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates", continuó la pediatra.

Por su parte, Alan Simone, ante los crecientes comentarios de los usuarios en el vivo y la insistencia de su excompañera de programa, dejó una frase que para todos confirmaría su noviazgo. “Es mi futura señora”, comentó sin dar nombres ni revelar de quién hablaba, pero todos lo relacionaron con Marta Fort.

Ante la creciente repercusión, la modelo decidió hablar y aclaró qué sucedió en las salidas con el joven influencer. “Salimos, pero salida como amigos. Salimos un par de veces, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos”, comentó. Con esta frase, la joven dejó en claro que no existe un vínculo amoroso, sino una relación de amistad.

Marta Fort rompió el silencio sobre el romance con Alan Simone de Gran Hermano y dejó en claro cómo es su vínculo. La joven heredera explicó que las salidas con el exparticipante forman parte de su vida social y no implican un compromiso sentimental. Con esta definición, dejó atrás los rumores que la acercaban al exparticipante.

