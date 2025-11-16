Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson fue vinculada con más de un futbolista; sin embargo, ella siempre se ocupó de aclarar que estaba sola. Ahora, a través de sus redes sociales, la participante de MasterChef Celebrity mostró cómo es su vida de soltera lejos de las cámaras.

Evangelina Anderson mostró cómo es su vida de soltera lejos de las cámaras

Después de 18 años en pareja, en agosto pasado Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis. Tras la ruptura con el entrenador, la modelo se instaló nuevamente en Buenos Aires y, a pesar de que fue vinculada a otros deportistas, ella aseguró que está enfocada en su familia, sus proyectos laborales y en disfrutar al máximo esta nueva etapa.

En las últimas horas, la participante de MasterChef Celebrity sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de videos en sus historias de Instagram que muestran cómo es realmente su día a día. Allí se la ve rodeada de sus cinco perros Shih Tzu, a quienes define como los “amores de mi vida”. En los clips, los perritos aparecen felices, saltando, ladrando y moviendo la cola cada vez que ella les habla, dejando en claro el vínculo especial que mantiene con sus mascotas.

En otro de los videos, Evangelina Anderson escribió “Así es mi vida” y mostró la escena habitual que vive cada vez que sale de su casa: los cinco Shih Tzu acomodados arriba del auto, listos para acompañarla a donde vaya. La modelo suele destacar que, más allá de los compromisos laborales, su prioridad son sus hijos y sus animales, quienes la acompañan en este proceso de reorganizar su vida tras la separación.

Evangelina Anderson

El curioso video de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores: "Manifestando"

El sábado 8 de noviembre pasado, Evangelina Anderson compartió en su cuenta de Instagram un video que rápidamente llamó la atención de todos. En las imágenes se la ve escribiendo en un pequeño papel su deseo de “encontrar al amor de su vida”. Luego, le entrega ese mensaje a otra persona, quien lo suma a una larga tira llena de otros cartelitos similares. Intrigada por el ritual, Evangelina pregunta: “¿Pero estos deseos se cumplen?”, a lo que le responden que debe ponerle “mucha energía” para que funcione.

El gesto, divertido y espontáneo, llega en un momento particular de su vida. Desde su separación de Martín Demichelis, no fueron pocos los rumores que circularon sobre su situación sentimental. Imágenes junto a un joven en México, que luego aclaró que era el hijo de una amiga, o versiones que la vinculaban con un político, supuestamente amigo de su hermana, fueron algunas de las especulaciones que tuvo que desmentir en el último tiempo.