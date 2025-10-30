Polémica por la reacción de Anita Espósito, la hermana de Lali Espósito, por su nominación en los Martín Fierro de Streaming

Ana Laura Espósito -conocida popularmente como Anita- se convirtió en una de las protagonistas más comentadas de las últimas horas tras conocerse su nominación a los Martín Fierro de Streaming, los premios que reconoce la labor de las figuras más destacadas de las plataformas digitales. La hermana mayor de Lali Espósito, que actualmente forma parte del ciclo Patria y Familia en Luzu TV, generó una gran repercusión en redes sociales por su inesperada reacción al enterarse de que formaba parte de la nómina, donde mostró una polémica actitud.

Así actuó Anita Espósito, la hermana de Lali Espósito, al enterarse de su mención

Durante años, Anita Espósito se destacó como maquilladora, vestuarista y estilista de reconocidas personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, en el último tiempo decidió dar un giro a su carrera al unirse al equipo del programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV). Esta decisión marcó un antes y un después en su vida profesional, ya que la llevó a pasar de trabajar detrás de escena a ocupar un rol frente a las cámaras, donde se muestra auténtica, filosa y sin filtros. Su estilo directo, que muchos elogian, también genera controversias, como volvió a evidenciarse con este episodio.

Anita Espósito y Lali Espósito | Instagram

Lejos de mostrar sorpresa o alegría por ser nominada en la terna de Figura humorística femenina, la joven mantuvo una expresión seria, desafiante y levantó el dedo pulgar en señal de “ok”, pero con un visible sarcasmo que no pasó inadvertido. Su gesto se viralizó rápidamente y despertó una ola de críticas y comentarios en X (ex Twitter). En un contexto donde la mayoría de los nominados celebran efusivamente este tipo de reconocimientos, su respuesta fue vista por algunos usuarios como una muestra de desinterés o incluso resultó “desagradable” para algunos de ellos.

Ante la actitud de la hermana de Lali Espósito, los comentarios fueron contundentes. “¿Por qué tan odiada por una nominación?”, escribió un internauta, mientras que otro expresó: “No entendí, no sé nada de esta gente, ¿por qué se pone de mal humor?”. También hubo quienes apuntaron directamente a la comparación con la cantante pop, al señalar que “la gracia y buena onda en esa familia se la llevó la hermana”. Otro mensaje, aún más lapidario, sintetizó el tono general de las críticas: “Anita no da aquí, cero graciosa y hasta incómoda esa energía”.

Este gesto se transformó en uno de los momentos más comentados en redes, especialmente porque la nominación representa un importante reconocimiento para Patria y Familia, uno de los programas con más audiencias de este canal digital. Si bien algunos de sus seguidores defendieron su reacción y aseguraron que forma parte de su humor característico, otros interpretaron la escena como una muestra de desprecio hacia el galardón.

Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la ceremonia de los Martín Fierro de Streaming, que se llevará a cabo el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será transmitida por Olga y Telefe. Allí se espera la presencia de las figuras más destacadas del ambiente digital, entre ellas los integrantes del formato al que forma parte la conductora, quienes podrían celebrar una de las noches más importantes tras su nominación como El más Border del Streaming.

Más allá de la controversia generada, lo cierto es que Anita Espósito logró, una vez más, captar la atención del público y de los medios. Su actitud, lejos de pasar inadvertida, volvió a posicionarla en el centro del debate sobre las nuevas formas de exposición y autenticidad en las plataformas digitales. Con su estilo sin concesiones, la estilista demuestra que tiene su impronta propia, aunque su manera de hacerlo no siempre genere aceptación en el público.

NB