Martín Garabal protagonizó una fuerte polémica en un restaurante: "La gente odiada con él"

Martín Garabal fue protagonista de una situación incómoda en un restaurante muy concurrido, donde su actitud generó reacciones entre los clientes presentes. El episodio, que ocurrió en una jornada lluviosa, se volvió tema de conversación por la forma en que se desarrollaron los hechos.

El episodio fue relatado por Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (El Trece), donde se detalló cómo el conductor habría intentado evitar la espera en la fila, lo que provocó malestar entre los presentes. “Ponele que esperó unos 15 minutos. Se cansó y fue a chapear para decir ‘che, sentame, mirá quién soy’”, comentó la panelista.

En la misma línea, la periodista reveló que el gesto de Martín Garabal generó incomodidad entre quienes aguardaban su turno para ingresar al local: “Había más de dos horas de fila”. “La gente estaba odiada con Martín Garabal. Estaba todo el mundo re caliente con el pibe, al punto de que cuando se fue, medio como que se lo dijeron”, relató.

“El local de comida norteamericana ahora se hizo muy viral y todo el mundo está yendo”, explicó Pochi de Gossipeame. La polémica se centró en el uso del reconocimiento público como recurso para obtener beneficios en espacios compartidos. Aunque el actor no se expresó públicamente sobre lo ocurrido, el relato dejó en evidencia que el gesto no pasó desapercibido.

Por su parte, la panelista no dudó en expresar su punto de vista durante el programa, donde comentó que lo mejor hubiera sido que Martín Garabal hablara al lugar antes de ir. “La próxima vez, mínimamente, llama antes de ir al lugar. No lo hagas cuando están todos esperando como cualquier hijo de vecino”, agregó.

El episodio no derivó en mayores consecuencias, pero dejó en evidencia cómo ciertos gestos pueden generar un mal momento. “Si vos lo convocás al restaurante o él llama antes de ir, lo primero que hace el famoso es entrar y ya tiene la mesa reservada”, agregó Pochi, en referencia a la dinámica con figuras del espectáculo.

