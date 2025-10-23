El contundente pedido de Tini Stoessel por su show Futttura: "Lamentablemente no se pueden controlar "

La cuenta regresiva comenzó para los fanáticos de Tini Stoessel. El magnífico show Futttura se estrena este 24 de octubre en Tecnópoli, y sumará siete presentaciones más, el 25, 31 de octubre y 1, 2, 7, 8 y 15 noviembre. En vísperas de su vuelta a los escenarios, la cantante decidió enviar un mensaje a sus seguidores con un especial pedido sobre el hermetismo de lo que será su vuelta.

La palabra de Tini Stoessel: llamó a la calma y resguardo

En abril pasado, Tini Stoessel hizo el anuncio más importante de su carrera: su propio festival. Con el nombre de Futttura, la cantante vuelve a los escenarios con una presentación que promete sorprender a sus fanáticos con un repaso de toda su carrera que incluiría su personaje Violetta, de Disney, hasta el lanzamiento de su última canción, Down, que estrenó este 22 de octubre.

Lo cierto es que fanáticos de todo el mundo y diversos puntos de la Argentina comienzan a llegar a Buenos Aires para decir presente en este show, sin precedentes para la joven. Pero también, en redes sociales los fanáticos comienzan a palpitar la presentación y entre ellos se encuentran quienes quieren conocer los detalles de lo que sucederá en el escenario.

Un poco con análisis de los ensayos que compartió Tini Stoessel en redes sociales como con la filtración de otros medios, se dieron a conocer algunos pormenores del festival. Y por ello, la propia cantante emitió un mensaje en X (ex Twitter) para pedir poder mantener el hermetismo.

"Amores, lamentablemente no se pueden controlar los vídeos que se filtren, pero les pido que si ven alguno me ayuden a no difundirlo", comenzó el mensaje de la artista. Pero también decidió no alarmar a sus seguidores: "No se pongan locxs, ni peleen, porque lxs conozco". Además, indicó que quiere que el show sea una sorpresa para todos y quiere que se dejen de filtrar cosas. "Lxs amo con todo mi corazón, ya casi nos vemos", finalizó.

De inmediato, los fanáticos de la artista reaccionaron con euforia por el mensaje, pero llevando calma al asegurar que no habrá peleas virtuales en el caso de que se sigan filtrando contenido al respecto. De esta forma, Tini Stoessel se mostró preocupada por el asunto, pero llamó a sus seguidores a no alertarse y a prepararse para loq ue vivirán en los próximos días.