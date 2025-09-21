Matías Alé reveló cómo perdió toda su fortuna: “Hice mucha mucha plata, pero ya no está más”

Luego de haber estado retirado del ojo público debido a su delicado estado de salud mental que lo mantuvo en un estricto tratamiento médico, Matías Alé está retomando de a poco sus labores a los medios de comunicación, donde supo consagrarse como un verdadero galán en su época dorada.

Estos años de gloria, le permitieron hacerse acreedor de un gran caudal de dinero el cual perdió a causa de los excesos y la mala administración. Así lo reconoció él mismo en una reciente entrevista que le propició al programa de streamer Dosissemanal.

Matías Alé: de la fama a las deudas con la AFIP

Matías Alé saltó a la fama gracias a un mediático romance que mantuvo durante 13 años. Tras la separación, su presencia en los medios comenzó a hacerse más fuerte al punto tal de consagrarse una de las figuras principales del Bailando Por Un Sueño, el certamen que conducía Marcelo Tinelli. Allí, el actor conformó un personaje con impronta propia que lo llevó a formar parte de los elencos más sofisticados del teatro de revista de la calle Corrientes, como así también a hacer presencia en eventos públicos y privados, publicidades, actuaciones en producciones audiovisuales y hasta temporadas en Mar del Plata y Carlos Paz. Todos estos trabajos hicieron que su patrimonio se vea aumentado en poco tiempo.

“Tuviste mucho dinero”, comenzó diciendo el conductor del programa de streaming Dosissemanal. “Mucha, mucha. En ese momento estaba de moda la presencia, las conducciones, todo. Estuve veinte años en la cresta de la ola y siempre era hacer teatro y después del teatro grabar y después una publicidad y después tres bolitos. Mi vieja en ese momento laburaba conmigo, yo llegaba a mi casa y traía una bolsa y decía: ´Mamá, toma, ayudame a ordenar´. Tiraba y seguía laburando”.

Esta remuneración económica lo llevó a adquirir diversos bienes que fueron distribuidos entre inmuebles y vehículos. No obstante, una serie de malas maniobras económicas lo llevaron a la debacle financiera. “Compraba autos, invertía, compraba departamentos. Después, no es que fui desordenado, pero cuando te llega todo tan de golpe y no tenés personas, tal vez, un padre, una persona que te oriente...”, admitió.

Fue en este contexto en el que el exnovio de Silvina Escudero reconoció que le hubiera gustado contar con alguna persona que lo orientara: “Yo estaba solo y tus amigos están en la tuya, está cada uno haciendo su vida. Si yo hubiera tenido un tipo que me diga: ´Mmm, ¿Para qué te comprás el Porsche? Está bien, date el gustito, después lo vendemos´”.

En este marco, sostuvo: “Si alguien me hubiera ordenado, hoy tendría cuatro o cinco departamentitos, quien te dice, en Miami, o acá, donde sea. Pero no importa, no está mal”. Ese tiempo de gloria y fama excesiva se fue apagando luego de que atravesara problemas de salud mental: “Y después cuando me enfermé también perdí mucho. Fueron ocho años de tal vez hacer laburos que tal vez no estaban tan re-remunerados o perder guita en tratamiento, medicina profesional, es un montón”.

Finalmente, reflexionó sobre su nueva concepción del dinero y los aprendizajes que le dejó esta etapa de su vida: “No está más (la fortuna) y además hubo un año que tuve un tema con la AFIP también, porque estaba desordenado en un punto y tuve que acogerme a una moratoria y perdí un montón, que está bien, pero digo, no sé si era tanto lo que tenía que pagar, pero me metieron una moratoria de diez años y todos los meses era... No importa, ya lo cumplí, ahora estoy ordenado. Pero también todo eso que me pasó me permite hoy decir: “¿Y si me entran diez? Voy a tratar de guardar tres para el día de mañana, si quiero pagarle una linda facultad a mi hijo o podemos pagar un casamiento”.

Lejos de los tragos amargos que le dejó el peso de la fama, hoy Matías Alé vive un presente soñado junto a su futura esposa Martina Vignolo, con quien se va a casar el próximo 24 de octubre en una ceremonia que promete ser uno de los más importantes de su vida.

