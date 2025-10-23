De looks amarillo y verde, Matías Alé y Martina Vignolo se casaron: los detalles

Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor y dieron el sí final en el civil de Mar del Plata, en las primeras horas de la tarde de este jueves 23 de octubre. Tras meses de planeamiento y detalles, los recién casados dieron el paso más esperado para ellos, y celebraron rodeados de sus seres queridos. La prensa estuvo presente y la pareja no dudo en acercarse para contar cómo fue el momento vivido en la intimidad, y los sentimientos de felicidad que tienen.

El casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo

El 8 de junio de 2024, Matías Alé le propuso casamiento a Martina Vignolo sobre el escenario de los Premios Martín Fierro Federal, donde había ganado un galardón, y la travesía de la boda comenzó. Entre meses de preparativos y emocionantes momentos juntos, la pareja finalmente dijo sí en un registro civil de La Feliz, Mar del Plata, lugar donde se conocieron y donde es oriunda la actriz. En sus historias de Instagram y con la prensa presente, el evento fue un momento de intimidad y alegría con todos los seres queridos.

“Estábamos con dudas de cómo iba a ser, si iba a ser un desorden. Un periodista me dijo: ‘Disfrutá si es un caos porque quiere decir que la gente quiere estar con ustedes’”, expresó Alé en conversación con Intrusos (América). Ambos llegaron al civil vestidos como de la realeza, con un claro guiño a La Bella y la Bestia, la película de Disney. Mientras que él llevaba un traje aggiornado verde agua como los ojos de su novia, Martina eligió un delicado vestido corto amarillo, con corte en el pecho recto y hombros caídos. Además, ella portó un ramo de flores de todos los colores, siguiendo con el aire fresco y elegante que ambos le dieron a sus looks.

"Intentamos no pensarlo mucho para sorprendernos, y así fue", dijo contenta la actriz. Seguido al civil, se reunieron con los seres queridos y algunos de la prensa en un reconocido restaurante de Mar del Plata, para disfrutar de su primer almuerzo de recién casados. Tanto ellos como los invitados se están hospedando en el Hotel Costa Galana, donde también realizarán algunos de los momentos importantes del casamiento.

Según contaron a los medios de comunicación presentes, esta noche estarán juntos y el viernes 24 de octubre, por la mañana, se dividirán para prepararse para el evento en la iglesia. Como lugar para sellar su romance, eligieron la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, por su gran historia en la familia Vignolo. "A él se lo vivo agradeciendo, porque traer a todos los suyos hasta acá es un gran esfuerzo. Era mi sueño casarme en Don Bosco, la iglesia donde nací", contó Martina al movilero de Intrusos.

Matías Alé, como última sorpresa a Martina Vignolo, le preparó una luna de miel con destino desconocido. La joven aseguró que ella no quería saber los detalles y que esperaba sorprenderse de la elección de su esposo. La pareja selló su amor que arrancó a principios del 2024, con solo unas miradas intensas y conversaciones en el teatro. Finalmente, dieron el paso tan esperado y se volvieron tendencia en las redes sociales y los medios de comunicación.

