Maru Botana se sinceró sobre la relación con su marido tras 29 años en pareja: "No es fácil"

Después de casi 30 años de relación con Bernardo Solá, Maru Botana abrió la puerta de su intimidad y habló con total sinceridad sobre cómo logró sostener una pareja tan extensa. Invitada al podcast Más minas que mamás, conducido por Juana Repetto y Vicky Gils, la pastelera reflexionó sobre las crisis, la crianza de sus ocho hijos y la dinámica que construyó junto a su marido desde el comienzo de la relación.

Consultada sobre el secreto para mantenerse juntos durante tantos años, Botana reconoció que el camino no estuvo exento de dificultades. "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre", aseguró.

Maru Botana y Bernardo Solá

Sin embargo, explicó que hubo un aspecto inesperado que terminó fortaleciendo el vínculo: la distancia. Su esposo viajaba con frecuencia al campo, una rutina que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en un aliado para la pareja.

Maru Botana reveló que su marido "nunca la ayudó" con la crianza de sus hijos

Durante la charla, la cocinera contó que esa dinámica estuvo planteada desde el inicio de la relación. Según recordó, cuando formalizaron el noviazgo, Bernardo Solá le advirtió que su trabajo implicaba pasar buena parte de la semana fuera de casa.

"Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se va al campo. Lo naturalicé desde el momento cero. Formalizamos nuestra pareja y él me dijo: 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'. Y yo dije: 'Uy, qué garrón este pibe'", recordó entre risas.

Maru Botana junto a sus hijos en una producción para CARAS

Lejos de mostrarse arrepentida, explicó que terminó adaptándose a esa organización familiar y que, con el correr de los años, comprendió que esos tiempos separados también ayudaron a atravesar los momentos de crisis. "Ayudó mucho el campo. La distancia está buena igual", resumió.

La confesión de Maru Botana sobre la intimidad con Bernardo Solá

En otro tramo de la entrevista, las conductoras le preguntaron si, después de casi tres décadas juntos, la pasión seguía presente en la pareja. Sin vueltas, Maru Botana respondió que sí y sorprendió con su sinceridad. "Full. Fogonazo. Hubo momentos que, cuando podía, donde podía, lo he hecho en cualquier lado", confesó.

Entre risas, cerró con una reflexión sobre esa faceta de su relación: "Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo haciendo porque es incansable".

Maru Botana y Bernardo Solá con sus hijos

Con estas declaraciones, Maru Botana mostró una faceta poco habitual de su vida privada y habló con naturalidad sobre los desafíos de sostener una relación de casi 30 años, marcada por las crisis, la distancia y una complicidad que, según ella misma aseguró, permanece intacta.