Maru Botana compartió la receta que hacía su abuela para el 9 de julio: pañuelitos de batata y membrillo

Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una de esas recetas que remiten a la cocina de siempre. En el marco de los festejos por el 9 de Julio, la reconocida cocinera compartió una preparación que heredó de su abuela y que, según contó, nunca falla a la hora de reunir a la familia alrededor de la mesa.

Maru Botana compartió su receta de pañuelitos de membrillo y batata

Se trata de unos pañuelitos rellenos de dulce de batata y membrillo, elaborados con una masa a base de queso, manteca y harina. "Hoy, 9 de julio, comemos pañuelitos de batata y de membrillo. Una receta tradicional de mi abuela que la rompe toda", expresó Maru Botana en sus redes sociales mientras mostraba el paso a paso de la preparación.

La receta de pañuelitos de membrillo y batata de Maru Botana

Lejos de las clásicas recetas saladas que suelen protagonizar el menú del Día de la Independencia, Maru Botana propuso una alternativa dulce para acompañar la merienda de la tarde. La combinación de una masa levemente salada con el relleno de batata o membrillo logra un contraste de sabores que convierte a estos pañuelitos en una opción simple, casera y perfecta para compartir en familia.

Ingredientes

Para la masa

100 g de manteca.

200 g de queso cuartirolo, queso cremoso o queso fresco.

200 g de harina.

Una pizca de sal.

Para el relleno

150 g de dulce de batata (aproximadamente).

150 g de dulce de membrillo (aproximadamente).

El paso a paso para preparar los pañuelitos de Maru Botana

Pare recrear la receta de Maru Botana es necesario mezclar la manteca, el queso, la harina y la sal hasta obtener una masa suave y homogénea. Luego, estirarla sobre una lámina de film o foil para evitar agregar más harina y conservar su textura. Cortar cuadrados del tamaño deseado, colocar en el centro un trozo de dulce de batata o de membrillo y cerrar llevando las puntas hacia el centro para formar los tradicionales pañuelitos. Finalmente, acomodarlos en una placa para horno y cocinarlos en un horno precalentado a 180 °C hasta que estén bien dorados.

Pañuelitos de membrillo y batata de Maru Botana

Al finalizar la cocción, los pañuelitos estarán dorados por fuera y con un relleno suave y cremoso que se funde con la masa. Fáciles de preparar y con ingredientes que suelen estar en casa, esta receta familiar de Maru Botana se convierte en una alternativa ideal para sumar un toque dulce a la mesa del 9 de Julio y compartir una merienda bien argentina con mates o café.