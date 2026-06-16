Así fue el cumpleaños estilo Romantic Garden Party de Ine, la hija de Maru Botana

Maru Botana llamó la atención en redes sociales al mostrar la intimidad del cumpleaños de su hija Inés, con quien comparte su pasión por la pastelería y el mundo gastronómico. Fiel a su estilo, la conductora se levantó temprano para su sesión de cardio y luego comenzó a organizar lo que sería el evento para agasajar a la jovencita.

Globos dorados, detalles en rosa pastel y cookies en tendencia: la intimidad del cumpleaños número 14 de Inés, la hija de Maru Botana

Maru Botana volvió a demostrar su faceta más familiar al celebrar los 14 años de Inés, su hija menor, fruto de su relación con Bernardo Solá. A través de sus historias de Instagram, la pastelera compartió distintos momentos del festejo que preparó para sorprender a la adolescente en su día. Asimismo, dejó ver los detalles y la decoración que se destacaron en la fiesta.

La temática elegida fue una delicada Romantic Garden Party, una tendencia inspirada en los jardines ingleses, donde predominan los tonos pastel, las flores y los elementos románticos. El resultado fue una ambientación elegante, femenina y cálida, que estuvo conectada con el exterior, ideal para celebrar el cumpleaños de su hija.

Maru Botana y su hija Inés

Desde el ingreso a su residencia, los complementos alusivos al cumpleaños se hicieron presentes. Uno de los elementos más llamativos fueron los enormes globos metalizados en tono dorado con el número “14”, acompañado por cintas en tonos rosados que aportaron un aire festivo al ambiente.

Además, los invitados se encontraron con una larga mesa rectangular con manteles blancos y caminos de mesa en rosa pastel ubicada en la galería de su hogar, la cual se encuentra rodeada de ventanales y permite visualizar el jardín. Cada lugar fue preparado cuidadosamente con individuales y vajilla de diseño ondulado en color blanco, mientras que pequeños arreglos florales distribuidos en este espacio aportaron frescura y ese aire romántico chic.

El cumpleaños de Inés, la hija de Maru Botana: globos dorados, detalles en rosa pastel y cookies en tendencia

Sobre la mesa también se destacaron varios globos en tonos rosa perlado y dorado, que flotaban sobre los comensales. La combinación de rosa suave y blanco con detalles dorados logró una estética armoniosa y sofisticada en sintonía con la estética Romantic Garden Part.

El gesto repleto de amor de Maru Botana para su hija Inés

La propuesta gastronómica para el cumpleaños número 14 de Inés, la hija de Maru Botana, tuvo un lugar privilegiado. La empresaria gastronómica se encargó de preparar desde el pastel hasta los postres y cookies que se lucieron en la mesa. Mediante su red social, mostró que la gran protagonista fue la torta floral cubierta con crema en color rosa pastel, sprinkles distribuidos, flores en relieve y el texto "Happy birthday" en amarillo. Sin dudas, esta creación de la presentadora se convirtió en la más halagada y reflejó el amor con el que preparó la fiesta de la joven.

El cumpleaños estilo Romantic Garden Party de Ine, la hija de Maru Botana

Tal como se puede ver, Maru Botana la acompañó con diferentes opciones dulces, entre ellas mini postres servidos en vasos transparentes con frutillas y crema, una selección de tartas individuales con frutos rojos, cuadrados de brownies, galletas en forma de estrellas y cookies red velvet y con chips de chocolate, las más virales en Internet y las más elegidas por las nuevas generaciones.

“Para mi Ine”, escribió la presentadora en una de las historias, dejando en evidencia la emoción por compartir una fecha tan especial. De esta manera, entre flores, globos dorados y una puesta en escena soñada con el rosa pastel como protagonista, así fue el cumpleaños estilo Romantic Garden Party de Ine, la hija de Maru Botana. Un festejo íntimo en su casa y cargado de detalles que conquistaron a los usuarios de las redes.