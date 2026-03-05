El desgarrador mensaje de Maru Botana en el día que su hijo, Facu, cumpliría 18 años: "Un stop en mi corazón"

El 21 de septiembre del 2008, con seis meses de vida, murió Facundo Solá, el hijo de Maru Botana y Bernardo Solá. El sexto hijo de la pareja falleció de muerte súbita lactante, y su partida marcó a la familia, que lo recuerda a cada momento. Este 5 de marzo hubiese cumplido 18 años y su madre le dedicó sentidas palabras, expresando el dolor que sigue latente.

La palabra de Maru Botana para Facu

La vida de Maru Botana cambió por completo el 21 de septiembre del 2008 con la llamada de su madre, en la que le contó que su hijo, a quien estaba cuidando, había fallecido. Facu estaba bajo cuidado de su abuela, cuando tuvo una muerte súbita a sus 6 meses de edad. Desde entonces, la reconodida pastelera expresa el dolor de la pérdida, y puntalmente en fechas claves le dedica sentidas palabras a su hijo en redes sociales.

En el día en el que Facundo cumpliría 18 años eligió abrir su corazón para expresar sus sentimientos y cómo elige recordarlo, siendo parte de la gran familia que tiene: "Hoy es mi dia especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta que hoy no soy yo, el que tambien me dan muchas ganas de recordate. Hoy cumplirías 18 años .y si bien te tuve solo 6 meses, creo que puedo imaginarte".

Y agregó: "Me gusta revivirte, compartiendo con todos, estos momentos tan divertidos y lindos . Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gentre que adoro y con mi hermoso amigo Diego.Te amo Facu. Siempre en mi corazon". Las palabras de Maru Botana fueron acompañadas con un video de Sabor a mí (Telefe), el ciclo de cocina que conducía, y al que asistió en un momento con su pequeño hijo.

Noticia en desarrollo

