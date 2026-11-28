Con la llegada de las Fiestas, el pan dulce vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de las mesas navideñas. Se trata de una de las preparaciones más tradicionales de esta época del año y, aunque existen múltiples versiones, algunos secretos pueden marcar la diferencia a la hora de conseguir una masa esponjosa, aromática y llena de sabor. Es por esta razón que, Maru Botana abrió las puertas de su cocina para compartir su receta y revelar cuáles son los detalles que hacen especial a su preparación. Acompañada por el pastelero Luciano García, la jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) explicó el paso a paso de la elaboración, y compartiendo una versión poco conocida: el pan dulce alemán, también denominado Strollen.

La receta de pan dulce de Maru Botana

“¡Llegó la Navidad a nuestra cocina!”, anunció Maru Botana junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde compartió una nueva propuesta para disfrutar durante las Fiestas. A 27 días de la Nochebuena, la reconocida cocinera comenzó a palpitar una de las épocas más especiales del año y lo hizo fiel a su estilo: poniendo en primer plano su pasión por la gastronomía y las recetas que reúnen a toda la familia alrededor de la mesa.

Maru Botana junto a Luciano García | Instagram

En esta oportunidad, sorprendió con la preparación de un pan dulce de origen alemán, una versión repleta de almendras, frutas y aromas característicos de las Fiestas de fin de año. “Un pan dulce de origen alemán, lleno de almendras, frutas y aromas increíbles. Una de esas recetas que perfuman toda la casa y nos transportan a las Navidades de nuestra infancia”, describió, invitando a sus seguidores a animarse a preparar esta especialidad que combina tradición, sabor y recuerdos.

Ingredientes

Para el fermento:

40 g de levadura fresca

½ cucharada de azúcar

¼ taza de leche tibia

Para la masa:

500 g de harina 0000

135 g de manteca

100 g de pasas de uva

60 cc de ron

150 g de almendras tostadas

50 g de naranjas confitadas

Ralladura de naranja y limón

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

¼ cucharadita de cardamomo

½ cucharadita de canela

1 huevo

2 cucharadas de leche

Azúcar impalpable para terminar

Receta de pan dulce de Maru Botana

Preparación

Para comenzar, Maru Botana y el pastelero Luciano García comenzaron a conformar la masa. Integraron el harina, la levadura y la leche. Una vez lograda una textura homogénea, colocaron la manteca, a la que le dieron unos golpecitos para incorporar aire y lograr una mejor textura. Por otra parte, en un bowl, sumaron un chorrito de ron y comenzaron a integrar las frutas abrillantadas, las pasas de uva, las almendras y la naranja, Durante la preparación, destacaron que los ingredientes pueden adaptarse al gusto de cada uno y que es posible variar las frutas o agregar más frutos secos. “Vamos a darle una vuelta de tuerca”, explicaron al presentar esta propuesta navideña.

El paso a paso para la elaboración del pan dulce alemán de Maru Botana | Instagram

Una vez lista la preparación, dividieron y moldearon la masa con una forma particular, envolviéndola “como si fuese la cunita del Niño Jesús”. Después, colocaron las piezas sobre placas con papel de silicona y las dejaron levar un poco antes de llevarlas al horno. La cocción se realiza a 180 grados, durante aproximadamente 25 a 30 minutos, en horno medio. En el caso de utilizar un horno a gas, recomendaron mantenerlo al mínimo y controlar el tiempo de cocción. “El secreto es la manteca”, remarcaron, y agregaron que quienes prefieran una alternativa menos mantecosa pueden terminar el pan dulce con un poco de glasé.

Con esta preparación de pan dulce versión alemana, Maru Botana dio inicio a una serie de videos que grabará junto a distintos colegas para darle la bienvenida al último mes del año y compartir nuevas propuestas para las fiestas. Entusiasmada con este proyecto, la cocinera adelantó lo que se viene próximamente en sus redes sociales: "¡Se vienen muchas más recetas de Navidad con amigos!", concluyó.