Maru Botana volvió a compartir su pasión por la cocina y reveló su receta para preparar torre de panqueques salada, uno de los infaltables de la mesa de fin de año. A través de un video publicado en sus redes sociales, la jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) mostró el paso a paso de este clásico que suele ganar protagonismo durante Navidad y Año Nuevo. Además, aprovechó para dejarles a sus seguidores algunas ideas de cara a las próximas fiestas y compartir una alternativa sencilla para sorprender a los invitados.

La receta de torre de panqueques salado de Maru Botana

“Arrancamos con las recetas Navideñas”, señaló Maru Botana al pie del clip que publicó en su perfil de Instagram. A casi un mes de Navidad, la afamada chef comenzó a palpitar una de las épocas más especiales del año y volvió a poner en primer plano su pasión por la cocina. En esta oportunidad, compartió el paso a paso para preparar una torre de crepes, una alternativa ideal para sumar a la mesa festiva y sorprender a los invitados con una propuesta rica, colorida y adaptable a diferentes gustos.

La torre de panqueques de Maru Botana para las fiestas | Instagram

Ingredientes

Para los panqueques

3 huevos

250 g de harina 0000

500 cc de leche

1 pizca de sal

Manteca para la sartén

Para el relleno

Jamón cocido

Queso en fetas

Lechuga

Tomates

Huevos duros

Zanahoria rallada

Mayonesa

Aceitunas

Receta de panqueques salados de Maru Botana | Instagram

Preparación

Durante la preparación, Maru Botana explicó paso a paso cómo realizar la masa de los crepes y cuáles son las proporciones necesarias para conseguir una buena consistencia. Entre indicaciones, llevó tranquilidad a quienes participaban de la receta: "La primera crepe siempre puede salir mal", advirtió, mientras comenzaba a cocinar las primeras unidades.

Para la mezcla, utilizó cuatro medida de leche, dos tazas de harina, cinco huevos y "un poquito de manteca derretida". También hizo hincapié en la importancia de tener paciencia durante la cocción. "Chicos, no se pongan nerviosos", expresó, mientras explicaba que había que comprobar que la preparación estuviera seca antes de retirarla de la sartén. Además, recomendó dejar enfriar los crepes antes de comenzar a armar la torre.

El paso a paso para crear una torre de panqueques salada | Instagram

Una vez listas las masas, llegó el momento de elegir el relleno. Allí, la experta en gastronomía dejó en claro que las posibilidades son prácticamente infinitas y dependen de las preferencias de cada persona. "Esta torre, que obviamente depende de lo que te guste, puedes llevar de todo. Palta, pollo, atún. Es infinita la cantidad de preparaciones de acuerdo a lo que te guste", explicó. Una propuesta sencilla, adaptable y saludable, que permite jugar con diferentes combinaciones de ingredientes.

En esta oportunidad, la cocinera optó por una combinación clásica y muy sabrosa de jamón cocido, queso en fetas, lechuga, tomate, huevos duros y zanahoria rallada. Para darle mayor cremosidad, agregó mayonesa entre las capas y sumó aceitunas para aportar un toque extra de sabor.

A casi un mes de la Navidad, Maru Botana ya empieza a compartir ideas para renovar el menú de las Fiestas y tentar a sus seguidores con preparaciones fáciles y llenas de sabor. Con su habitual entusiasmo y creatividad, la cocinera invita a poner manos a la obra y anticiparse a una de las celebraciones más esperadas del año comenzando a armar el listado de los infaltables de la gran mesa navideña.