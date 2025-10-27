MasterChef Celebrity: el anuncio sobre la emisión de este 27 de octubre

Desde su debut en pantalla, este 14 de octubre, MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) se convirtió en un éxito, con una propuesta ya conocida al ser un formato internacional, pero con un condimento de contar en la competencia con figuras que con sus distintas personalidades le aportan al reality un gran llamativo. Por ello, cada noche su emisión es una de las más esperadas.

Pero una gran sorpresa se llevaron los seguidores del ciclo cuando el domingo pasadas las 22:00 hs el ciclo no comenzó, siendo que se trataba de una de las jornadas determinantes en el que se determinaría al segundo eliminado del ciclo. Es que la suspensión se dio a último momento y el cambio fue comunicado por horas de la noche.

El cambio de MasterChef Celebrity

La producción de MasterChef Celebrity Argentina se encontró con un escenario que no era esperado: la extensión de la cobertura de las Elecciones legislativas nacionales. El domingo 26 de octubre durante todo el territorio nacional se llevó a cabo el sufragio para elegir diputados y senadores. La información oficial indicó que los primeros resultados estarían disponibles a las 21: 00 hs, dando un tiempo de más de una hora para una cobertura por parte del noticiero de Telefe y poder continuar con la programación habitual.

Sin embargo, esto no ocurrió ya que a pocos minutos del comienzo de la emisión de reality a las 22 hs mediante las cuentas oficiales del ciclo se comunicó que se suspendía el programa del día domingo. "El programa de hoy se pasa para el lunes. Prepárense para una noche increíble", indicaron. Este mensaje fue replicado por la conductora, Wanda Nara.

Pero además, Grego Rossello, como conductor del ciclo de streaming que reacciona en vivo al ciclo compartió un video en el que demostró que la suspensión del ciclo fue a último momento, ya que se encontraba en el estudio haciendo la previa, hasta que se comunicó la determinación. "Hicimos una hora de programa", explicó pero con humor descastó que faltó la emisión del ciclo en cuestión.

No obstante, el cambio de emisión no implica grandes cambios en la competencia. Este lunes 27 de octubre, se hará la gala de eliminación entre los participantes que no pudieron subir al balcón, de esta forma se conocerá al segundo eliminado del reality. Luego de esta determinación, MasterChef Celebrity Argentina continurá con se agenda habitual.