Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, debutó como modelo

A los 16 años, Valentino López se alejó por un rato de las canchas de fútbol para sumarse al mundo de la moda. El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López protagonizó su primera producción como modelo, acompañado por su novia, Carola Sánchez, en una sesión fotográfica que combinó estética urbana, frescura y una marcada complicidad entre ambos.

Así fue el debut como modelo de Valentino López

Mientras se entrena en las divisiones juveniles de River Plate y sigue de cerca al equipo de Marcelo Gallardo, el joven sorprendió con un perfil distinto al posar frente a las cámaras. En esta oportunidad, el primogénito de Wanda y Maxi protagonizó una producción de moda de estilo minimalista y contemporáneo, que incluyó diferentes tomas en las que se destacó la conexión con su novia.

En una de las imágenes, Valentino López aparece con un look relajado de remera blanca sin mangas y shorts de denim intervenidos, mientras sostiene una pelota de fútbol, un guiño a su otra gran pasión. En tanto, en otra de las fotos se lo ve posando junto a Carola, quien luce un conjunto de jean.

Tras compartir las fotos, la pareja se llenó de elogios familiares, desde Daniela Christiansson hasta su abuela, Nora Colosimo. “Qué lindos”, “Topísimos”, “Lo que se hereda no se roba” y “Tenés la mejor representante, sin dudas” fueron algunos de los mensajes que recibió, con un claro guiño a Wanda Nara.

Con esta producción, Valentino López mostró una faceta nueva y descontracturada, lejos del entrenamiento y las rutinas deportivas. Su debut en el modelaje no solo sorprendió a su entorno, sino que también dejó ver que el joven heredó el carisma y la naturalidad frente a cámara que caracterizan a su madre.