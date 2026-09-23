Mauricio Macri y Dolores Teuly, amor en Grecia: paseos por el Egeo y días de motos

El mar Egeo fue el escenario elegido para una nueva escapada de Mauricio Macri (66) y Dolores Teuly (46), quienes disfrutaron de unos días de descanso en Grecia. La pareja hizo base en Mikonos y, a bordo de un barco, recorrió las aguas del Egeo. También pasearon en moto por los bellos paisajes y reservaron una tarde para disfrutar de Zuma, un exclusivo parador con gastronomía japonesa y música, donde se mostraron románticos y sonrientes durante su comida.

Mauricio Macri y Dolores Teuly recorren las aguas del Egeo.

El viaje llegó cuatro meses después de que hicieran pública su relación. En mayo, Mauricio y Lola viajaron a París y estuvieron en la Place Vendôme, donde se tomaron la primera postal que confirmó el romance. Desde entonces se mostraron juntos en distintos eventos y otros viajes, mientras consolidan una relación que comenzó después de un reencuentro inesperado.

Así comenzó la historia de amor de Mauricio Macri y Dolores Teuly

La pareja se conoció cuando Teuly integró, durante la presidencia de Macri, el equipo de “Ceremonial y Protocolo”. Ya que en 2015 se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de la Presidencia. Años después, se reencontraron durante el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu (49), y aquella reunión dio paso a una nueva historia entre ambos.

El romance comenzó algunos meses después de la separación de Macri y Juliana Awada (51), con quien estuvo 15 años en pareja y tiene una hija en común. Si bien compartieron las fiestas de fin de año, la relación ya había llegado a su final hacia fines de 2025.

Dolores Teuly en su viaje a Grecia.

Actualmente, Dolores Teuly está al frente de “Qi Rugs”, un emprendimiento de alfombras. Mientras el romance suma nuevos destinos, la pareja volvió a elegir el Mediterráneo para disfrutar de unos días lejos de Buenos Aires. La escapada combinó navegación, paseos y momentos de descanso, en un escenario donde el mar, el sol y la intimidad fueron protagonistas.