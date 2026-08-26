Mauricio Macri y Lola Teuly, a puro baile en la noche porteña: los videos inéditos en un evento de gala

Mauricio Macri y Dolores Teuly fueron una de las parejas que más llamó la atención durante la cena benéfica del Museo Nacional de Bellas Artes, realizada en los distinguidos salones de la Embajada de España, en Palermo. El evento reunió a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y cultural y tuvo como consigna “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, una propuesta que buscó celebrar y poner en valor los vínculos históricos y culturales entre ambos países. En ese contexto, la presencia del expresidente y la modelo se convirtió en una de las postales destacadas de la velada, debido a que era la primera vez que asistían como pareja a un evento de gala, donde disfrutaron de una noche a puro baile.

Mauricio Macri y Lola Teuly / Créditos: Santi Ruiz

Mauricio Macri y Dolores Teuly en la gala a beneficio del Museo de Bellas Artes en la embajada de España

Mauricio Macri y Dolores Teuly están atravesando uno de los momentos más dulces de su noviazgo. Tras casi seis meses de relación, el dirigente y la empresaria asistieron por primera vez a un evento de estas características. En especial, porque se trata de una importante convocatoria y frente a las cámaras. Durante la velada, ambos se mostraron muy cercanos, relajados y compinches, compartieron conversaciones con otros invitados y posaron sonrientes. La actitud de la pareja dejó en claro que se sienten cómodos compartiendo este tipo de encuentros y que, de a poco, su relación comienza a ocupar un lugar más visible en la escena pública.

Mauricio Macri y Lola Teuly, bailando animados / Créditos: Santi Ruiz

La velada estuvo compuesta por la cena, momentos de charlas entre los allí presentes y distintas escenas destinadas a celebrar el encuentro entre la cultura de ambos países. En este marco, el expresidente y la modelo disfrutaron de la propuesta y se mostraron relajados en cada instancia de la gala. Sin embargo, cuando llegó la hora del baile, ambos dejaron de lado por un rato la formalidad y se sumaron a la pista, donde bailaron muy animados.

Mauricio Macri y Dolores Teuly bailando en la cena a beneficio del Museo de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

El baile Mauricio Macri y Dolores Teuly en la cena a beneficio del Museo de Bellas Artes

Con una selección musical que incluyó música disco y pop latino, Mauricio Macri se mostró muy animado y entusiasmado, moviéndose al compás de la música. Dolores Teuly, lejos de quedarse al margen, lo acompañó con una sonrisa cómplice y se mostró divertida frente a las ocurrencias del expresidente.

La complicidad entre los dos también quedó reflejada en los pequeños gestos que compartieron durante la velada. Miradas, sonrisas y una actitud permanente de complicidad marcaron la noche de la pareja. En esa línea, tampoco faltó el apasionado beso que fue registrado por la prensa.

El apasionado beso entre Mauricio Macri y Dolores Teuly / Créditos: Santi Ruiz

Su relación comenzó a hacerse pública de manera paulatina y, con el paso del tiempo, fueron apareciendo juntos en viajes al mundial, vacaciones a solas y ahora, expandieron su presencia en eventos de esta índole. Si bien mantienen un perfil cuidado respecto de su intimidad, sus últimas apariciones permitieron ver que atraviesan un dulce noviazgo cargado de amor y compañerismo.

De esta manera, la presencia de Mauricio Macri y Dolores Teuly en la cena benéfica terminó dejando mucho más que una imagen formal de ambos posando para las cámaras. En medio de una nueva edición de la gala a beneficio del Museo de Bellas Artes, la pareja encontró un espacio para divertirse y mostrarse unidos y sonrientes. El baile, los besos, las risas y las miradas cómplices fueron algunas de las postales que marcaron su paso por la Embajada de España.