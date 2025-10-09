Revelaron la millonaria suma que Mauro Icardi habría gastado en un viaje con la China Suárez

Mauro Icardi y Eugenia China Suárez hicieron de la ostentación una actividad. En medio del litigio judicial con su ex Wanda Nara, el futbolista del Galatasaray aprovechó los días libres que le brindó el club por la fecha FIFA y aprovechó para realizar una extravagante escapada romántica. La flamante pareja presumió todos los detalles en sus respectivas redes sociales donde, como era de esperarse, se abrió el debate público de cuánto es la cifra que destina el deportista en sus momentos de ocio.

Se conoció cuál fue el monto que pagó Mauro Icardi para viajar a España con la China Suárez

En el marco del recital de Lali Espósito en España y en coincidencia de la fecha FIFA, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Madrid en un avión privado, un vuelo que duró aproximadamente cuatro horas. Juan Etchegoyen para Mitre Live abordó cómo fue el arribo de la feliz pareja al suelo ibérico. Para ello, el periodista entrevistó al comunicador español Roberto Antolín quien enumeró en detalle todos los gastos realizados por ambos en su fugaz estadía.

Mauro Icardi y China Suárez | Instagram

Para comenzar, el portador de la información habló de la coincidencia que une a la cantante con la actriz. Ambas comparten el mismo peluquero y pese a que “se rumorea que son muy amigas”, no mantuvieron ningún encuentro. Asimismo, narró que, durante la noche, se llevó a cabo un evento en un boliche donde asisten todos argentinos. “El domingo Mauro Icardi y la China se fueron de fiesta a una discoteca en el centro de Madrid y no pagaron porque fueron gratis. Les reservaron un VIP y estuvieron de fiesta”, comenzó diciendo.

Una vez finalizada la jornada nocturna, los enamorados se alojaron en un glamoroso hospedaje en la Capital española. “Icardi gastó 3.300 euros ($5.597.955) por día en el hotel donde se hospedaron, así que en total fueron más de 10.000 euros ($16.963.500) en esta escapada. Solo gastó eso por alojarse en una suite para tres personas, de 78 metros cuadrados”, dijo en detalle.

Acto seguido, se animó a contar las confesiones de los trabajadores hoteleros quienes recibieron a los tortolitos. “Las fuentes dentro del hotel me dicen que nunca han visto una pareja tan enamorada. Me dicen que nunca han visto una pareja tan fogosa: a la mañana, a la tarde y a la noche. Lo que me trasladan es eso, la fogosidad”.

Volviendo al tema presupuestario, también se contabilizó las salidas gastronómicas: “Puedo contarte que fueron a un restaurante costoso aquí en Madrid, donde gastaron unos 400 euros ($678.540) para comer. A ese restaurante fueron Mauro, la China y el peluquero de ella. Me resaltan que Mauro fue muy generoso con la propina”. De esta manera, los mediáticos habrían desembolsado una jugosa suma de dinero para sus salidas recreativas, mientras en Argentina Wanda Nara sigue reclamando la cuota alimentaria que presuntamente el delantero y capitán del equipo turco le debe en concepto de manutención, un derecho fundamental de los niños.

Mauro Icardi y China Suárez | Instagram

Por su parte, las redes sociales de ambos estallaron, una vez más, contra Mauro Icardi a quien acusan de ser deudor alimentario y de no establecer prioridades. “Y con la tranquilidad de no velar por tus hijas” y “La cuota de las pibas Mauro”, son algunos de los duros comentarios que le dejan sus seguidores. Cabe destacar que, ahora también, se sumaron los reclamos de los hinchas del Galatasaray quienes le exigen un mayor compromiso con la profesión y menos exhibición de su vida privada: “Maestro, ¿por qué no hacer un poco de trabajo extra? Vacaciones de vacaciones hasta cuándo. Esto no le vendría bien a un profesional. ¿Estás satisfecho contigo mismo?”, escribió enojado un fanático.

