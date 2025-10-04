Mauro Icardi no vuelve a la argentina: la recomendación de sus abogados que lo hizo tomar la decisión

Mauro Icardi coqueteaba con la idea de volver a la Argentina desde hace bastantes semanas. Si bien las versiones eran cruzadas, eran muchos los que sostenían que el futbolista pediría un permiso al Galatasaray para poder viajar al país y verse con Francesca e Isabella. En las últimas horas, sin embargo, esa posibilidad quedó totalmente descartada.

El consejo de los abogados de Mauro Icardi

Facundo Ventura, el hijo de Luis Ventura, informó a través de sus redes sociales que finalmente el futbolista no vendrá a la Argentina en octubre. Según dijo, esto se debió a un guiño por parte de la Justicia italiana.

Mauro Icardi.

Mauro icardi tomó esta decisión por cuatro motivos de peso, según contó el periodista. El primero de ellos es que sus propios abogados italianos le aconsejaron que no viajara, a raíz de un “guiño en el caso de la restitución internacional”.

El segundo de los hechos que inclinó la balanza del novio de la China Suárez, es que no estaba seguro de que realmente pudiera encontrarse con las niñas. “Si bien extraña a sus hijas, decidieron que era mejor esperar porque nadie le aseguraba que en el poco tiempo que estuviese acá iba a poder verlas”, contó.

Mauro icardi y la China Suárez.

Eso se suma a la autorización que debía conseguir por parte del club del que forma parte. Según explica el periodista, el viaje a la Argentina implicaba un permiso especial por parte del Galatasaray, por más que el calendario se encontrara detenido por la fecha FIFA.

Finalmente, por último, Icardi consideró que este viaje podría traer problemas en la causa de mayor peso que persigue hoy en día. “No quiere entorpecer tampoco todo el avance que vienen teniendo sus abogados con respecto a la restitución internacional”, confirmó Facundo Ventura.

El paso de las abogadas de Mauro Icardi

Más allá de la cancelación del viaje de Mauro icardi, también hubo novedades sobre la causa judicial. Si bien el joven periodista no se explayó al respecto, sí confirmó que Elba Marcovecchio si viajará a Italia en las próximas horas.

En sus palabras, la abogada se reunirá con sus colegas italianos, que representan al futbolista en las causas europeas. El motivo de esta reunión, sería ver de qué manera pueden seguir avanzando con la restitución internacional.

Elba Marcovecchio .

Tras muchas semanas cargadas de especulaciones, finalmente se confirmó que Mauro Icardi no regresará a la Argentina como tanto se había dicho. Según explicó Facundo Ventura, los abogados le recomendaron al futbolista que no lo hiciera, en post de la causa por la restitución internacional.