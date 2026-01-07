El drástico tratamiento al que se sometió Maxi López: “Premium y personalizado”

Desde su debut en MasterChef , Maxi López logró un inesperado giro en su carrera mediática y se convirtió en una de las figuras más queridas del reality. Con una imagen más relajada y cercana, el exfutbolista supo ganarse el cariño del público y, ya instalado en este nuevo rol televisivo, comenzó el 2026 decidido a potenciar también su apariencia física.

Maxi López

A través de sus redes sociales, Maxi López compartió un video en el que reveló que se sometió a un tratamiento estético dental para mejorar su sonrisa. “Trabajamos mi sonrisa con un tratamiento de carillas de cerómero puro. Hicieron un diseño premium y personalizado, alineado con mi imagen”, escribió, orgulloso del resultado y agradecido con el equipo que lo acompañó en el proceso.

Así fue el tratamiento al que se sometió Maxi López

Según contó el propio Maxi López, el procedimiento consistió en la colocación de carillas de cerómero puro, un material elegido por su resistencia y su acabado natural. “Estoy súper contento, súper feliz. Es un proceso súper tranquilo”, aseguró en el video que publicó, dejando en claro que no se trató de una intervención invasiva, sino de un trabajo cuidado y pensado especialmente para él.

El exfutbolista destacó que el diseño fue completamente personalizado y acorde a su imagen actual. Con su regreso a las grabaciones de MasterChef Celebrity y su incorporación a Olga, donde tendrá su propio programa de streaming durante todo enero, la sonrisa se volvió una pieza clave de su renovación personal y profesional.

La nueva polémica que rodea a Maxi López

Mientras celebraba este cambio estético, Maxi López también quedó envuelto en una polémica por sus declaraciones sobre el nacimiento de Lando, su hijo con Daniela Christiansson. El bebé nació el 31 de diciembre por la mañana, justo antes de que él regresara a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales.

En Cortá por Lozano, el exfutbolista relató cómo se dio la situación y sus palabras no pasaron desapercibidas. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar’”, lanzó, en referencia a la cesárea, generando revuelo en redes sociales.

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija Elle

Si bien aclaró que “salió todo bien, perfecto” y que tanto Daniela como el bebé están en excelente estado de salud, la frase despertó críticas y abrió el debate sobre la presión laboral y las decisiones en torno al parto. Aun así, Maxi López se mostró agradecido y sincero: “Me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, finalizó, dejando en evidencia que a pesar de todo, cumplirá por completo con sus compromisos laborales.