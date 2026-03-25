Aseguran que Maxi López es anfitrión de fiestas en la Argentina: "Está en modo soltero"

Maxi López se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras ser acusado de estafa en Suiza, el exjugador enfrenta una nueva versión sobre su vida personal. En las últimas horas, trascendió que su estadía en la Argentina estaría siendo para él una particular etapa que incluye fiestas y encuentros con otras personas.

La información sobre Maxi López que levanta sospechas de separación de Daniela Christiansson

Una nueva información sobre Maxi López salió a la luz y provocó sorpresa. Según trascendió, el participante de Masterchef Celebrity (Telefe) estaría llevando un estilo de vida que llamó la atención de su entorno, especialmente porque su esposa, Daniela Christiansson, y sus dos hijos se encuentran actualmente en Suiza.

De acuerdo a las últimas notas que brindó Maxi López, la modelo sueca y sus pequeños están organizando su viaje para venir a vivir al país junto a él. Sin embargo, este dato sobre su presente genera especulaciones y sospechas de separación. La revelación llegó de la mano del periodista Matías Vázquez en su ciclo Puro Show (eltrece), donde expuso lo que se enteró de primera mano. “Algo que me contaron que es picante para decir... la otra vez me encontré en un lugar con una señorita y ella me dice ‘no sabés las fiestas que hace Maxi López en un departamento’”, relató al aire dejando a sus compañeras boquiabiertas.

Maxi López

Ante la curiosidad de las panelistas, el conductor buscó aclarar el tenor de estos encuentros: remarcó que se trató de “una fiesta no dije nada raro”, bajándole el tono a posibles interpretaciones más escandalosas, aunque dejando entrever que se trataría de reuniones sociales frecuentes con otras personas que no son de su núcleo.

De acuerdo a los dichos de la joven que le comentó al respecto, Matías Vázquez explicó que estos episodios habrían ocurrido hace apenas tres semanas, es decir, a principios de marzo. “Está en modo soltero”, lanzó el conductor haciendo referencia a lo que transmite en su entorno.

El llamativo dato que circula sobre las supuestas fiestas privadas de Maxi López

Además, sumó otro dato sobre esta llamativa actitud del ex de Wanda Nara: “Me contó que Maxi López te invita a la fiesta y hay de todo aunque nada raro”. Su frase no pasó desapercibida y causó aún más sorpresa ya que en sus redes sociales, exjugador comparte una faceta diferente donde su rol como padre y esposo ocupa un rol central. De hecho, esto fue lo que lo hizo conectar con un público más amplio y ayudó a que su imagen pública ganara popularidad.

Maxi López

Por otro lado, Matías Vázquez también lanzó una filosa opinión sobre Maxi López: “Él sigue con su vida como si no estuviera proyectando con su pareja”. Finalmente, planteó una pregunta que resume las dudas que comenzaron a circular tras estas revelaciones: “¿Maxi López vino de Europa para escaparse de las deudas, de la vida familiar o de qué?”. Cabe destacar que, hasta el momento, el protagonista de este rumor no dio declaraciones.

De esta manera, el periodista Matías Vázquez aseguró, mediante una información recibida en los últimos días, que Maxi López es anfitrión de fiestas en la Argentina y que "está en modo soltero" levantando así versiones de ruptura entre él y su pareja, Daniela Christiansson, quien elige el bajo perfil y se refugia en sus niños, Elle y Lando, en su hogar de Suiza.