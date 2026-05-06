Juli Poggio se defendió de las críticas por su último retoque estético: "Me animé"

Juli Poggio volvió a hablar de la polémica que generó su cambio estético, más precisamente su dentadura blanca y perfectamente alineada. La joven explicó los motivos detrás de su decisión y reveló cómo la afectó el fuerte nivel de críticas que recibió en redes sociales.

La sinceridad de Juli Poggio al contar el motivo de su cambio estético

Tras quedar en el centro de la polémica por su reciente cambio estético, Juli Poggio decidió hablar y explicar qué la llevó a tomar esa decisión. La ex participante de Gran Hermano (Telefe), quien decidió dar marcha atrás a su retoque dental, se sinceró en una reciente entrevista sobre el fuerte impacto que tuvo el tema en redes sociales y programas de televisión.

“Fue un hate bastante feo. He pasado por algunas cancelaciones que duraron poco y después todos se olvidaron, pero esta vez fue un hate físico y lo viví distinto”, expresó en el stream Solo con Niki de Nicole y Gege Neumann. Respecto a la ola de críticas que recibió durante días, Juli Poggio remarcó: “Se hizo muy viral un tema que para mí era una boludez, porque no involucraba a nadie ni estaba peleando con ninguna figura pública”.

Juli Poggio

En este sentido, Juli Poggio reveló el verdadero motivo detrás de su cambio dental: “Solo fue algo que quise probar. Era un tratamiento que sabía que era reversible, por eso me animé”. Fiel a su estilo espontáneo, la bailarina dejó en claro que se trató de una experiencia que quiso vivir y no de una inseguridad con sus dientes.

Además, Juli Poggio se mostró sorprendida por la repercusión que alcanzó su nueva dentadura. “Me impactó el alcance que tuvo. Vi a muchos profesionales opinando y también un montón de memes, pero creo que hoy la gente se agarra de cualquier tema para opinar y sumar un like o una visualización más”, reflexionó.

Para cerrar este capítulo de su vida, Juli Poggio contó que tomó una decisión tajante: desactivar los comentarios del video donde explica que volvió a tener sus dientes naturales. “Ya no pueden comentar más, para mí se terminó el tema”, aseguró, dando por finalizada una situación que, según sus propias palabras, comenzó como algo menor pero terminó escalando mucho más de lo esperado. De esta manera, tras la polémica, Juli Poggio revelo por qué se hizo un retoque estético y expresó: "Era un tratamiento que sabía que era reversible, por eso me animé”.

Juli Poggio se quitó las carillas dentales y reveló cómo le afectaron las críticas

En los últimos días, Juli Poggio se convirtió en el foco de atención al mostrar el resultado de las carillas dentales que decidió colocarse. La modelo compartió su nueva imagen, y las críticas no tardaron en llegar. Fueron dos semanas en las que recibió todo tipo de comentario, que la habrían llevado a tomar otra determinación: quitarse su retoque estético.

Juli Poggio

En una nota con Intrusos (América), la actriz reveló que decidió sacárselas y explicó la razón: "Tengo un trabajo ahora que requiere planos muy de cerca que no me permitía tenerlas puestas, así que bueno, me las saqué y listo”. Luego, dejó en claro que su decisión es personal y no necesita justificación ni permiso de nadie para hacerse algún procedimiento. “Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento estético”, concluyó.