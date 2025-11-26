A días de ser papá, Maxi López reveló la tajante charla que tuvo con Daniela Christiansson por su futuro en Argentina

A muy pocos días de convertirse nuevamente en padre, Maxi López atraviesa un momento de definiciones profundas. El exdeportista, que vive entre compromisos laborales, sorprendió al revelar que su futuro podría estar más cerca de la Argentina de lo que se creía.

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija Elle

En una nota con Sálvese Quien Pueda, Maxi López abrió por primera vez la puerta a un posible regreso definitivo al país. Además, contó cómo fue la charla que mantuvo con Daniela Christiansson, su pareja y madre del bebé que está por nacer, respecto al lugar donde construirán su vida familiar después del parto.

La decisión que podría cambiarlo todo

Cuando el cronista le preguntó por las probabilidades reales de volver a vivir en Argentina, Maxi López no dudó en sincerarse: “Son cosas que evalúo. La verdad que ya están charladas hace un tiempo.” El exdeportista recordó que su mudanza a Suiza años atrás estuvo atravesada por una necesidad familiar: “Por comodidad, obviamente, hace algunos años decidí irme a Suiza porque la nena, bueno, cuando nació, Daniela me pidió estar cerca de su familia y lo entendía porque sé que para las mujeres es algo importante tener a su madre y a su familia cerca.”

Hoy, el escenario cambió. Con un nuevo hijo en camino, una niña y sus tres hijos mayores creciendo, Maxi López confesó que su principal motor es reunirlos: “Hoy quizás puede ser un momento donde puedo llegar a reunir a todos los chicos. Es algo que me gusta, así que es algo que ya charlamos en el pasado.” La vuelta no depende solo del trabajo ni de la televisión, sino de una necesidad personal: recuperar el tiempo perdido. “Mi mayor motivación es tratar de tener a todos los chicos juntos… Yo quiero estar con ellos y quiero vivir todo lo que no pude vivir en los últimos años.”, reveló.

Maxi López sobre su regreso a Suiza

Consultado sobre cuándo regresará a Suiza para el parto, Maxi López explicó que está coordinando cada detalle: “Me gustaría estar un poco antes. Así que son cosas que las estamos charlando con la producción y tratar de combinar, que ellos se organicen. Yo estoy disponible para lo mejor que les sirva al programa y obviamente acomodarme a lo que me sirve a mí también.”

Maxi López

Según reveló Maxi López, la conversación con Daniela fue determinante. El futuro inmediato del jugador se divide entre acompañar a su pareja en el nacimiento y sostener la presencia activa en la vida de sus hijos. Por eso, no descarta ninguna posibilidad de vivienda permanente: “Ahora si es en Argentina o en Suiza, para mí es indiferente.” Con esa premisa como norte, busca equilibrar su rol como padre, su presente laboral y el inminente nacimiento de su hija.