Maxi López mandó al frente a Wanda Nara y reveló en MasterChef Celebrity dónde fue que se conocieron

A más de una década de su separación, la relación de Wanda Nara y Maxi López vuelve a estar en el foco de atención con los diversos idas y vueltas cómplices que tiene compartiendo el set de MasterChef Celebrity (Telefe). Pero lejos de ser un vínculo amoroso, la expareja muestra como lograron llegar a un momento de paz en el que el humor no falta, sin olvidar aquellos momentos que solían compartir. Hoy se encuentran con una postura madura por el bien de sus tres hijos, perdonándose los errores del pasado.

Lo cierto es que sus encuentros en la pantalla chica son uno de los momentos favoritos de la audiencia. Es que Maxi y Wanda se conocen tanto que sus interacciones están llenas de risas y complicidad. A tal punto que en la emisión de la competencia de cocina del día lunes, ambos recordaron como iniciaron su relación a comienzos de los años 2000, que terminó en una escandalosa separación.

Maxi López contó cómo conoció a Wanda Nara

El lunes por la noche, la música llegó a las cocinas de MasterChef Celebrity para un nuevo desafío para los participantes. De la mano de Ariel Pucheta, cada participante debía ser parte de un momento de karaoke, interrumpiendo sus tiempos de cocción, lo que generó tensión y risas en la misma medida. Pero también dejó un momento memorable entre el cantante, Wanda Nara y Maxi López.

La secuencia comenzó cuando Ariel Pucheta saludó a la conductora y dejó en claro que no era la primera vez que sus caminos se cruzan: “Nos conocemos, íbamos a Sunset”. De esta forma, el ex Rafaga generó risas entre los presentes y abrió el cajón de los recuerdos al nombrar al boliche bailable que era el boom de aquella época y justamente fue donde la ahora expareja se conoció.

Luego, cuando fue el turno que Maxi López tome la palabra, confirmó que aquel lugar fue donde la historia de amor comenzó. “A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”, declaró el exjugador, marcando el código que tiene con Wanda Nara, sabiendo hasta donde llegar con sus recuerdos.

Pero quien dio un paso más fue el cantante, quien recordó haber estado presente en aquel momento en el que los ahora padres de Valentino, Constantino y Benedicto López, se vieron por primera vez. Por su parte, el exjugador aseguró que ese era un lugar que frecuentaba mucho en esas épocas.

Con este recuerdo, la expareja rememoró los inicios de su romance, que generó risas nerviosas en Wanda Nara. Sin embargo, Maxi López dejó en claro que tiene mucho más para contar.