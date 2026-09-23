La respuesta de la China Suárez a las críticas y las burlas contra Mauro Icardi

La China Suárez se refirió con humor e ironía a la polémica que protagonizó junto a su pareja Mauro Icardi en los últimos días. Mediante su red social, la mediática volvió a subir un video con el trend viral y generó fuertes repercusiones una vez más.

La China Suárez recreó su polémico video y sorprendió con una particular respuesta

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación en redes sociales. La actriz compartió un video en tono irónico que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, apenas unos días después de la polémica que protagonizó junto a Mauro Icardi y que terminó con la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir en la provincia de Buenos Aires.

Este nuevo posteo retomó justamente aquella situación, pero esta vez con un giro inesperado. La actriz decidió recrear el video que había desatado el conflicto y aprovechó la ocasión para hacer una referencia directa a la sanción que recibió su pareja. En las imágenes que habían generado la polémica, la China Suárez aparecía dentro de un vehículo mientras cantaba “Training Season” de Dua Lipa. En determinado momento, se la veía sin el cinturón de seguridad y con parte de su cuerpo fuera de la ventanilla mientras el auto continuaba en movimiento y Mauro Icardi estaba al volante.

La China Suárez

Su video tuvo una fuerte repercusión y llegó hasta el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que informó la inhabilitación preventiva del futbolista. Según explicó el organismo, además de la situación registrada en el video, se había constatado que Mauro Icardi tenía su licencia argentina vencida.

Lejos de dejar atrás la situación, la China Suárez decidió volver sobre el episodio con una cuota de humor. Esta vez, recreó la escena desde otro vehículo y volvió a cantar la misma canción, aunque introdujo un cambio que no pasó desapercibido. En esta oportunidad, quien estaba al volante no era Mauro Icardi sino Amancio, el hijo de siete años que la China Suárez tuvo con Benjamín Vicuña. El pequeño apareció conduciendo un jeep eléctrico mientras su mamá registraba la escena.

Junto al video, la China Suárez escribió: “¿Así está bien?”. Su mensaje estuvo acompañado por un emoji de risa, en una clara referencia a todo lo que había ocurrido con su clip viral. La elección del hijo como conductor del vehículo eléctrico sirvió como una recreación irónica del episodio que había involucrado a su novio Mauro Icardi. La publicación rápidamente generó comentarios y volvió a instalar el tema entre sus seguidores.

Qué pasó con Mauro Icardi y por qué fue inhabilitado para conducir

La polémica comenzó cuando la China Suárez compartió el primer video en sus redes sociales. En la filmación, la modelo aparecía como acompañante y realizaba una maniobra considerada riesgosa mientras Mauro Icardi conducía. A partir de la difusión del material, el Ministerio de Transporte bonaerense intervino y comunicó la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir.

El organismo sostuvo que la licencia argentina del futbolista se encontraba vencida y que la situación observada en el video implicaba un riesgo para quienes viajaban en el vehículo y para terceros. La Provincia señaló además que, para volver a obtener una habilitación, Mauro Icardi debería realizar el trámite correspondiente y someterse a una evaluación.

Mauro Icardi

Tras conocerse la medida, Mauro Icardi salió públicamente a cuestionar al Ministerio de Transporte bonaerense. A través de X (ex Twitter), el jugador aseguró que cuenta con una licencia italiana vigente hasta 2029 y puso en duda que la sanción pudiera aplicarse sobre ese documento.

“Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, respondió Mauro Icardi. El deportista sostuvo que había entregado su licencia argentina al realizar el trámite para obtener la documentación europea. En su descargo, cuestionó duramente al Ministerio y reclamó que las autoridades se ocuparan de otros problemas relacionados con el tránsito en la provincia.

De esta manera, en medio de la polémica por la infracción de Mauro Icardi, la China Suárez volvió a subir un video con el trend viral: recreó la escena con la canción “Training Season” de Dua Lipa y mostró a su hijo Amancio conduciendo un jeep eléctrico. En defensa de su pareja y con una cuota de humor, la artista generó más repercusiones en las redes sociales.