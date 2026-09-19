La China Suárez y Mauro Icardi matchean sus looks gaucho chic por las calles de Turquía

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a llamar la atención con sus elecciones de moda. En esta oportunidad, la pareja apostó por una estética urbana con inspiración gauchesca en tonos verde y tierra que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi tienen el look de pareja que es tendencia

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a demostrar que también saben coordinar sus looks sin necesidad de vestirse iguales. Por las calles de Turquía, la artista y el jugador eligieron dos propuestas cómodas y urbanas que coincidieron en una misma paleta de colores y, sobre todo, en una tendencia que gana protagonismo: el gaucho chic.

La estética toma algunos elementos asociados a la indumentaria tradicional del campo y los reinterpreta desde una mirada contemporánea. Así, prendas en tonos tierra, verdes y marrones, siluetas relajadas, cuero, denim y accesorios de inspiración utilitaria se combinan con piezas urbanas para lograr un resultado casual pero sofisticado.

La China Suárez sorprendió con un look gaucho chic por las calles de Turquía

Para recorrer un local de antigüedades, al que definió como el "shopping" que más le gusta, la China Suárez eligió una campera corta en verde oliva, con botones y cuello alto, que combinó con un jean clásico de corte recto y tiro medio o bajo. La elección de prendas simples le permitió darle protagonismo a los accesorios y reforzar el aire utilitario de la propuesta.

La China Suárez completó el outfit con un bolso de mano grande con estampado de camuflaje y detalles de cuero en tono camel, un cinturón oscuro y gafas de sol. Además, sumó un accesorio que potenció su conjunto: brazalete dorado con forma de herradura.

La China Suárez lució un look gaucho chic que se llevó todas las miradas

La combinación de denim, verde militar, cuero, tonos tierra y este complemento es justamente una de las claves que acercan su look a la estética gaucho chic. En lugar de reproducir literalmente el vestuario tradicional, la cantante tomó algunas de sus referencias y las llevó a un terreno mucho más urbano.

Mauro Icardi, por su parte, llevó un buzo negro con capucha junto a un pantalón cargo en tono verde, acompañado por zapatillas urbanas oscuras. El detalle que terminó de darle personalidad al look fue una gorra con la visera hacia atrás, que reforzó el carácter relajado de la propuesta. Aunque ambos tienen estilos propios, existe un hilo conductor evidente: los tonos verdes, las prendas funcionales y una estética vinculada al universo campestre.

La China Suárez se sumó al estilo gaucho chic, una tendencia que Mauro Icardi ya había incorporado

El vínculo de Mauro Icardi con la estética gaucho chic no es completamente nuevo. El futbolista ya había utilizado en otras oportunidades prendas y combinaciones cercanas a este universo, especialmente a través de pantalones cargo, tonos tierra, camperas utilitarias y accesorios que remiten a una estética masculina de inspiración rural y militar.

La China Suárez y Mauro Icardi apuestan por looks gaucho chic



Esta vez, la China Suárez se acopló a ese código de vestimenta, pero lo hizo desde su propia identidad fashionista. Su elección de denim, una campera corta e ítems protagonistas llevó la tendencia hacia una versión más femenina y sofisticada.

Así, lejos de buscar una combinación idéntica, La China Suárez y Mauro Icardi matchearon sus looks gaucho chic por las calles de Turquía. La pareja encontró una manera de coincidir en sus outfits mediante una misma paleta cromática y una estética compartida, demostrando que este estilo también puede trasladarse a outfits cotidianos y urbanos.