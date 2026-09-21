El Ministerio de Transporte tomó medidas contra Mauro Icardi por manejar con la licencia vencida: “La seguridad vial no admite excepciones”

Mauro Icardi volvió a convertirse en tema de conversación, pero esta vez lejos de la guerra mediática que protagoniza con Wanda Nara y también de las versiones sobre su futuro profesional. El futbolista quedó en el centro de la escena por una situación vinculada a la seguridad vial que tomó estado público a partir de una publicación realizada por su pareja, la China Suárez, en las redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez

A raíz de la difusión de dichas imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino para verificar las condiciones en las que circulaba el vehículo. Durante el procedimiento, las autoridades constataron que el deportista tenía la licencia de conducir vencida y dispusieron su inhabilitación preventiva.

El video de la China Suárez que puso a Mauro Icardi bajo la lupa

La situación se originó por un video que la China Suárez compartió en sus redes sociales mientras viajaba junto a Mauro Icardi. En las imágenes, la actriz aparece sin el cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del habitáculo a través de una de las ventanillas, mientras el vehículo continúa en movimiento.

Por su parte, el deportista permanece al volante durante toda la secuencia y, según señalaron desde la cartera que conduce Martín Marinucci, el conductor tenía la responsabilidad de detener la marcha ante una situación que podía poner en riesgo a los ocupantes del automóvil y a terceros. La repercusión del material llevó a las autoridades bonaerenses a revisar la situación del futbolista. Fue entonces cuando constataron que su licencia de conducir se encontraba vencida.

La sanción que recibió Mauro Icardi y qué deberá hacer para volver a conducir

A partir de esa constatación, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi para conducir, en el marco de la Ley Provincial N°13.927. La medida quedó registrada este 21 de septiembre y establece condiciones específicas para que el futbolista pueda volver a gestionar una licencia en la provincia de Buenos Aires. Como el delantero tiene domicilio en territorio bonaerense, si desea obtener nuevamente la habilitación deberá realizar el trámite en la jurisdicción que corresponda. Sin embargo, no podrá acceder directamente al nuevo documento: antes deberá atravesar una evaluación destinada a determinar si se encuentra apto para volver a conducir.

Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir

La normativa provincial contempla evaluaciones psicofísicas para establecer las condiciones de una persona para manejar. El objetivo de este tipo de controles es comprobar aspectos físicos y psicológicos vinculados con la conducción y determinar que no exista una condición que pueda afectar la capacidad al volante. Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que quien conduce tiene la responsabilidad de preservar la seguridad de quienes viajan en el vehículo y de las personas que puedan verse afectadas por su circulación.

El futuro profesional de Mauro Icardi

La situación vial se conoció mientras Mauro Icardi atraviesa además un momento de definiciones en su carrera deportiva. El delantero continúa como agente libre después de su salida del Galatasaray y analiza distintas alternativas para continuar su trayectoria profesional. Entre las posibilidades que trascendieron aparecen clubes de Grecia e Italia. Según información publicada recientemente, Olympiacos y PAOK son dos de los equipos que habrían mostrado interés, mientras que Lazio y Parma también aparecen entre las alternativas vinculadas con el delantero.

Mauro Icardi sigue sin definir su presente profesional

Mauro Icardi viene de una etapa en el fútbol turco y busca definir su próximo destino después de quedar libre. Su representante también había señalado que el objetivo pasa por encontrar un proyecto que le permita contar con cierta estabilidad durante las próximas temporadas.