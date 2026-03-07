Smokey eye: el maquillaje tendencia que eligió Emily Lucius para su boda con el sobrino de Mauricio Macri

A pocos días de su casamiento por civil junto a Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, Emily Lucius volvió a captar la atención de sus más de 1,8 millones de seguidores en redes sociales al compartir parte de la preparación de su gran fiesta. La influencer mostró detalles del backstage previo al evento y dejó ver el maquillaje elegido para su noche especial, un look sofisticado y moderno que confirma el regreso de una técnica clásica del mundo beauty: el smokey eye.

El make up de Emily Lucius ideal para una boda de ensueños

La boda civil ya se realizó, pero la gran celebración tendrá lugar este sábado 7 de marzo, cuando Emily Lucius y su marido festejen junto a familiares y amigos en una fiesta al aire libre con una carpa montada sobre un sofisticado predio. A través de su cuenta personal de Instagram, la influencer fue revelando adelantos del detrás de escena, incluyendo el make up y estilismo que dan cuenta de un evento pensado al detalle.

Rodrigo Valladares y Emily Lucius | Instagram

En las imágenes compartidas, el maquillaje se destaca por el smokey eye. Esta técnica de maquillaje aparece construida con sombras oscuras perfectamente difuminadas, principalmente en tonos negros y grises profundos que cubren por completo el párpado móvil y se extienden suavemente hacia la cuenca. El degradé está trabajado con precisión para lograr ese efecto ahumado característico que aporta profundidad y dramatismo a los ojos.

El delineado negro, marcado y ligeramente extendido hacia el extremo externo del ojo, refuerza la intensidad del look. A esto se suma una generosa capa de máscara de pestañas que alarga y define las pestañas superiores, aportando un efecto voluminoso que potencia la mirada de la hermana de Belu Lucius. El resultado es un conjunto impactante que resalta los ojos y crea un foco visual elegante y seductor.

Previa al casamiento de Emily Lucius | Instagram

Cejas definidas para una mirada impactante

Las cejas de Emily Lucius, por su parte, aparecen prolijamente definidas y peinadas, acompañando la estructura del maquillaje sin restarle protagonismo a los ojos. La piel luce luminosa y uniforme, con una base natural que unifica el tono del rostro y un sutil trabajo de contorno que marca suavemente los pómulos. Un toque de iluminador aporta brillo en puntos estratégicos como el puente de la nariz y la parte alta de las mejillas.

El resto del maquillaje se mantiene equilibrado para no competir con la intensidad del smokey eye. Los labios lucen en un tono nude rosado, con acabado satinado, que aporta frescura y elegancia. Finalmente, el rubor suave en las mejillas completa el look con un efecto saludable y delicado que realza lo femenino.

De esta manera, Emily Lucius apostó por un estilo de maquillaje clásico, pero que nunca pasa de moda, reafirmando al smokey eye como una de las tendencias favoritas para novias. Con una mirada profunda, un rostro luminoso y un equilibrio perfecto entre intensidad y elegancia, la creadora de contenido mostró uno de los beauty looks que promete seguir marcando tendencia en este 2026.

