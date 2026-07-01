Las mejores fotos de Juliana Awada en modo relax en medio de su viaje por España

Juliana Awada se encuentra lejos de la ola polar que atraviesa la Argentina y viajó a España junto a un grupo de amigas. Allí, la empresaria disfruta de unos días de descanso y desconexión, fiel a su impronta lifestyle, entre paseos, momentos de relax y postales cuidadosamente compartidas en sus redes sociales. En las últimas horas, la empresaria mostró algunas de las mejores imágenes de su estadía por Europa que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Así son las vacaciones de Juliana Awada en Madrid

Mediante el último posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, Juliana Awada volvió a imponer su sello personal mostrando las mejores postales de su viaje al viejo continente donde se destacó una estética sobria, veraniega y sin excesos, reforzando esa narrativa de bienestar y desconexión que suele acompañar a sus viajes y estilo de vida.

Vacaciones de Juliana Awada en España | Instagram

“Un poquito de mis días en España”, escribió al pie de un carrusel donde desplegó las mejores imágenes en modo relax. En la primera toma se la puede ver con un look deportivo que muestra su estilo de vida vinculado a la actividad física y el deporte que, al parecer, no se toman vacaciones. Allí, la diseñadora posó sonriendo con anteojos de sol, zapatillas deportivas, una remera básica negra de algodón y mangas cortas y los infaltables auriculares para lograr una desconexión total.

En este marco, a través de sus historias de 24 horas, se pudo observar que Juliana aprovechó para recorrer los jardines del Buen Retiro, en Madrid, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad -considerado Patrimonio de la Humanidad- y un auténtico oasis en pleno centro urbano. En ese entorno de belleza natural y fuerte carga histórica, la empresaria disfrutó de una jornada en contacto pleno con la naturaleza. "Parque del retiro. 8 am", escribió mostrando el camino de tierra rodeado de árboles y sin ninguna persona a la vista.

Vacaciones de Juliana Awada en España | Instagram

Juliana Awada entre lugares únicos, gastronomía y vista privilegiada

Juliana Awada está siempre pendiente al detalle. No sólo en sus estilismos, sino también en todo el entorno que concierne a su vida, incluso en vacaciones. Por eso, deja en evidencia que tanto la gastronomía como los paisajes forman parte esencial de su estilo de vida, con una mirada estética, cuidada y coherente con el disfrute, el bienestar y la desconexión.

Vacaciones de Juliana Awada en España | Instagram

Así capturó un escenario mágico en dos momentos del día: un jardín exterior con piso de bloques de piedra, muebles de exterior, un sillón blanco dispuesto en L, cuatro sillones individuales y una mesa ratona, todo enmarcado por una vegetación que acompaña la estética. Por la noche, la escena se repite en otra clave: luces cálidas, un paisaje con vegetación en penumbras de fondo y la luna llena como protagonista. Finalmente, en una de las fotos se dejó ver sumamente natural bajando las escaleras en bikini, un pareo, anteojos de sol, sombrero y bolso; imagen playera que trazó la temática relax de sus vacaciones.

Vacaciones de Juliana Awada en España | Instagram

Juliana Awada volvió a mostrar una de las facetas más características de su estilo de vida que mantiene desde hace años: vacaciones discretas, donde la naturaleza, la estética, la gastronomía y los pequeños momentos de disfrute adquieren un valor especial. Sus postales refuerzan una narrativa de pausa, bienestar y equilibrio, en la que todo parece pensado para disfrutar lo simple. De esta manera, además de mantener unas elegantes vacaciones por España, la ex primera dama transita sus días con la identidad ligada al lifestyle que la caracteriza: el disfrute de lo simple sin mostrar de más.