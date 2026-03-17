Así fue el íntimo festejo del cumpleaños número 88 de Carlos Bilardo con Claudia Villafañe presente

Carlos Bilardo celebró su cumpleaños número 88 en un encuentro íntimo que reunió a familiares y viejos compañeros. Entre los presentes se destacó la presencia de Claudia Villafañe, quien compartió con exjugadores de la selección argentina campeona del mundo. La jornada mostró la cercanía de quienes lo acompañaron en distintas etapas de su vida.

El íntimo festejo por los 88 años de Carlos Bilardo

Carlos Bilardo cumplió 88 años y lo festejó en su casa con un grupo reducido de invitados, que lo visitaro¿. La reunión contó con la presencia de Claudia Villafañe y de varios protagonistas de la consagración de México 1986, en un ambiente marcado por la cercanía, donde se revivieron anécdotas y se compartieron momentos de alegría.

Carlos Bilardo, su esposa, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti y Claudia Villafañe

El lunes 16 de marzo, la familia del destacado entrenador organizó en su casa un íntimo encuentro entre sus seres queridos más cercanos. Entre los invitados estuvieron Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, tres campeones del mundo que compartieron con el doctor la gloria de levantar la Copa del Mundo.

Una de las figuras que más se destacó durante el cumpleaños de Carlos Bilardo fue Claudia Villafañe, ex pareja de Diego Maradona, quien asistió en representación de la familia del astro argentino. Su presencia fue especialmente significativa, dado el vínculo que unió al reconocido futbolista con el extécnico durante aquellos años de éxito deportivo.

"¡Felices 88, querido MAESTRO Carlos Salvador Bilardo! ¡Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha!", escribió Oscar Ruggeri en su cuenta de Instagram junto a un video con el entrenador. Por su parte, la reconocida organizadora también le dedicó una historia en sus redes socialesdonde se la podía ver junto al cumpleañero, su hija y su esposa.

Carlos Bilardo: médico, futbolista y entrenador campeón del mundo con Argentina en 1986

Carlos Bilardo nació el 16 de marzo de 1986 en Buenos Aires; desde joven logró combinar su pasión por el deporte con la formación académica. Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, logró desarrollar su carrera como futbolista. A lo largo de su vida se desempeñó como futbolista de varios clubes como San Lorenzo, Deportivo Español y Estudiantes.

Su dedicación y pasión le permitieron ser campeón como jugador en varias oportunidades. Su camino como entrenador comenzó en 1971 en Estudiantes, pero cuando asumió en la selección argentina llegó el gran reconocimiento. Bajo su dirección técnica, el equipo logró el título mundial en México 1986 y alcanzó la final en Italia 1990.

Carlos Bilardo, su esposa, su hija, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti y Claudia Villafañe

Su presencia como director técnico del equipo nacional consolidó una etapa inolvidable para el fútbol nacional. Carlos Bilardo se destacó por su estilo meticuloso y por introducir métodos innovadores, dejando así una huella profunda en la historia del país. Su legado trasciende los títulos, es recordado por su meticulosidad para entender el deporte y la estrategia.

Carlos Bilardo cumplió 88 años y lo festejó en su casa con un grupo reducido de invitados. La reunión contó con la presencia de Claudia Villafañe y protagonistas de la consagración de México 1986. El encuentro se convirtió en un espacio de afecto y reconocimiento, donde se revivieron anécdotas y se compartieron instantes de alegría.

VDV