Carola del Bianco brilla en una exclusiva fiesta en un castillo de Venecia con un look de Javier Saiach

Carola del Bianco viajó a Venecia junto a su pareja, Paquito Mayorga, para asistir a un exclusivo evento que se realizó dentro de un castillo en Venecia. Para esta importante ocasión, optó por un look de Javier Saiach que se destacó por su confección, tonalidad y detalles.

Carola del Bianco impactó con un elegante look de alta costura en Venecia

Carola del Bianco volvió a demostrar su elegancia con una apuesta de alto impacto durante una exclusiva celebración en Venecia. La modelo asistió al lujoso evento acompañada por su esposo, Paquito Mayorga, y posó junto al empresario italiano Massimo Ferragamo y al resto de los invitados.

Para la ocasión, la top model eligió un diseño de Javier Saiach, uno de los nombres argentinos asociados a la alta costura, que combinó sofisticación, sensualidad y un marcado trabajo artesanal. El vestido elegido por Carola del Bianco fue una pieza larga de terciopelo bordó, de silueta columna y construcción asimétrica. El material aporta una textura suntuosa y un acabado elegante, mientras que el tono profundo refuerza el carácter refinado de la propuesta.

Carola del Bianco junto a su esposo, Paquito Mayorga, y el empresario italiano Massimo Ferragamo

Sin embargo, el verdadero protagonista del diseño aparece en la espalda. La pieza presenta un profundo escote abierto, enmarcado por una composición de pétalos y flores que recorren la silueta a modo de ramas orgánicas. Se trata de un trabajo artesanal realizado íntegramente a mano, con hilo al tono, que genera un efecto tridimensional y convierte la espalda en el punto focal del look.

La propuesta también incorpora un juego de contrastes entre la estructura del vestido y la piel descubierta. Uno de los laterales de la pierna queda al descubierto a través de un tajo profundo como también uno de sus brazos sin manga. Estos recortes suman movimiento y una cuota de sensualidad a la prenda.

Carola del Bianco impactó con un elegante look de alta costura en Venecia

La elección de Carola del Bianco se inscribe así dentro de una estética de alta costura de inspiración romántica, donde el trabajo manual y los detalles escultóricos brillan como la propia silueta. El terciopelo, las flores, la tonalidad fuerte y la espalda descubierta construyen una imagen sofisticada, pero al mismo tiempo teatral, acorde a una celebración de estas características.

Carola del Bianco impactó con un elegante look de alta costura en Venecia

Carola del Bianco mostró su look en detalle y cautivó

Tras la celebración, Carola del Bianco posó frente al río y las construcciones históricas de Venecia como escenario. En este escenario, mostró en detalle el diseño que había elegido para esta oportunidad. La pieza, creada por Javier Saiach, responde a una estética de alta costura artesanal, donde la silueta y el trabajo manual tienen un papel central. Se trata de un vestido largo, de inspiración nocturna, que se aleja de los vestidos de fiesta más convencionales y responde a una propuesta escultural, sofisticada y de fuerte impacto visual.

Carola del Bianco mostró su look en detalle y cautivó

Para completar el look, la top model llevó un clutch negro de líneas simples, dejando que el vestido concentrara toda la atención. Sin dudas, su estilismo mantuvo una estética elegante y despojada, ideal para acompañar una pieza de estas características sin competir con sus detalles.

Carola del Bianco mostró su look en detalle y cautivó

De esta manera, Carola del Bianco brilló en una exclusiva fiesta en un castillo de Venecia con un look de Javier Saiach que combinó lujo, artesanía y sensualidad, con el sello característico de un vestido pensado para convertirse en protagonista por sí mismo.