Las mejores fotos de las vacaciones de Evangelina Anderson en París

Evangelina Anderson abrió su álbum de fotos de París y mostró cómo fueron sus días en la capital francesa. A través de sus redes sociales, la modelo compartió distintas postales de la estadía en la ciudad del amor, en la que combinó recorridos turísticos, looks de ensueño y momentos de descanso junto a su hermana Celeste.

Evangelina Anderson en París junto a su hermana

Las publicaciones permitieron conocer diferentes facetas del viaje, desde las caminatas por algunos de los rincones más reconocidos de la ciudad hasta las salidas y los momentos compartidos entre ambas. Con distintos estilismos y escenarios parisinos como telón de fondo, la exparticipante de MasterChef Celebrity reunió una selección de imágenes que reflejó el recorrido que ha realizado durante sus vacaciones.

Los looks de Evangelina Anderson en París

Uno de los escenarios elegidos para sus fotografías fue el Pont de Bir-Hakeim, el puente de estructura metálica que atraviesa el río Sena. Allí, Evangelina Anderson posó con un piloto negro acolchado, guantes de cuero y botas altas del mismo color. Con el cabello al viento y uno de sus brazos en alto, protagonizó una producción en el corredor flanqueado por columnas de hierro.

Los looks de Evangelina Anderson en París

Los looks de Evangelina Anderson en París

El álbum incluyó además imágenes frente al Arco del Triunfo iluminado durante la noche, donde llevó un trench claro y una cartera de gamuza marrón con una blusa blanca de encaje, pollera negra y medias de red. A estas producciones se sumó una fotografía en el baño del hotel, en la que posó con un vestido negro de encaje de mangas largas, en un ambiente con espejos y detalles dorados.

Las momentos de relajación de Evangelina Anderson en París

La complicidad con Celeste también tuvo su lugar en el álbum. En una de las primeras imágenes, las hermanas aparecieron frente al espejo de un local comercial: Evangelina Anderson llevó un trench beige sobre una remera blanca estampada con la inscripción "Paris France", mientras que Celeste eligió un saco gris oversize y un jean claro. En otra postal, ambas posaron en una terraza con pañuelos estampados en la cabeza y anteojos de sol. Las fotografías reflejaron algunos de los momentos que compartieron durante los paseos y las salidas por la capital francesa.

Evangelina Anderson disfrutó de momentos de spa

Evangelina Anderson en París

La estadía también incluyó una pausa de descanso en un spa. Además, Evangelina Anderson compartió imágenes en la habitación del hotel, entre ellas una selfie frente a un espejo y otra con una bata de baño. Para acompañar el álbum, también eligió una nota manuscrita con una frase que resumió lo que significó para ella volver a disfrutar de la ciudad: "Amo quién soy cuando estoy en París". Así, la ciudad del amor volvió a convertirse en el escenario de una experiencia que la modelo quiso conservar y compartir con sus seguidores.