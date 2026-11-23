Jimena Barón y Matías Palleiro armaron las valijas y viajaron a Puerto Madryn junto a Morrison -Momo- y Arturo para compartir unos días junto a sus seres queridos. El viaje tuvo un motivo muy especial: celebrar los 40 años de casados de los padres de su pareja. Desde la Patagonia, la cantante compartió en sus redes sociales distintas postales de la escapada, con fotos de los paisajes, momentos en familia y algunos de los festejos. Una experiencia especial que les permitió disfrutar de unos días juntos y celebrar una fecha muy importante para sus suegros.

Así fueron las vacaciones de Jimena Barón y Matías Palleiro en Puerto Madryn

Jimena Barón y Matías Palleiro disfrutaron de unos días de descanso en Puerto Madryn, Chubut, en compañía de sus hijos. La escapada tuvo un motivo muy especial: celebrar los 40 años de casados de los suegros de la actriz, quienes reunieron a toda la familia para compartir un viaje diferente, rodeados de naturaleza, paisajes únicos y momentos inolvidables.

Vacaciones de Jimena Barón en Puerto Madryn | Instagram

Como suele hacer, la artista compartió con sus seguidores algunas postales de la intimidad familiar a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, publicó un álbum de fotos en el que mostró distintas actividades que realizaron durante la estadía y contó cuál fue la razón que los llevó a elegir este destino. “Mis suegros cumplieron 40 años de casados y viajamos todos juntos a celebrar el amor y la familia”, escribió. Además, no ocultó su entusiasmo por el lugar elegido y expresó: “¡Qué país Argentina!”.

Matías Palleiro junto a Arturo | Instagram

Durante las vacaciones, la familia recorrió algunos de los rincones más atractivos de la zona. Entre ellos, visitaron Puerto Pirámides, una de las localidades más reconocidas de la Península Valdés, donde pudieron apreciar la belleza de sus paisajes y disfrutar del contacto con los animales marinos y la naturaleza. También aprovecharon los días para pasar tiempo en la playa y compartir diferentes actividades al aire libre.

Morrison y Arturo, los hijos de Jimena Barón, disfrutando de Puerto Madryn | Instagram

Jimena Barón: de los juegos en la playa, al buceo con Momo y Matías Palleiro

Las propuestas incluyeron momentos de diversión y entretenimiento en familia. En una de las postales que publicó Jimena Barón se pudo ver al grupo disfrutando de un juego con pelotas junto a sus suegros, quienes fueron los protagonistas de esta celebración tan especial. La escapada se convirtió así en una oportunidad para compartir tiempo juntos y crear nuevos recuerdos en un entorno diferente.

Pero la aventura no terminó allí. La pareja y el adolescente también se animaron a realizar buceo y registraron parte de la experiencia bajo el agua, donde pudieron observar peces y descubrir de cerca la riqueza de la fauna marina de la región. A eso se sumó un paseo en lancha por la costa, una actividad que les permitió contemplar los paisajes de Puerto Madryn y disfrutar de otra perspectiva del entorno natural.

Jimena Barón, Matías Palleiro y Momo | Instagram

De esta manera, Jimena Barón y Matías Palleiro vivieron unas vacaciones atravesadas por la celebración de un aniversario más que especial, las aventuras acuáticas y los encuentros familiares. A través de las imágenes que compartió, la artista dejó ver algunos de los momentos más especiales de la escapada en este fin de semana XL y volvió a demostrar su entusiasmo por recorrer distintos destinos del país. Esta vez, el escenario elegido fue la Patagonia, donde el aniversario de sus suegros se transformó en la excusa perfecta para disfrutar de unos días inolvidables.