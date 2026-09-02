Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Manuel "Cochito" López junto a sus hijos en la nieve

Desde chiquito lleva la velocidad en la sangre, y esos genes se ramificaron en sus hijos. Juan Manuel “Cochito” López (46) hace años que dejó de competir en el automovilismo y hoy comenta la Fórmula Uno por TV, pero detrás de su devoción por los bólidos de cuatro ruedas siempre estuvo a la par el esquí.

Cochito López disfrutó de unos días en la nieve con sus hijos, India y León

Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Manuel "Cochito" López con sus hijos, India y León

La velocidad, en este caso sobre dos tablas y sobre la nieve, lo apasiona tanto que sus dos hijos –León, de 10 años, e India, de 6– no tardaron en imitarlo. Y por eso no dudó en conocer el centro de esquí chileno de Valle Nevado junto a sus dos herederos: “La pasamos bárbaro, fue mi primera vez en Chile y terminó siendo un plan lindísimo. Yo esquío desde los 4 o 5 años e incluso llegué a competir, y los chicos lo hacen muy bien. León es un crack y la chiquita se bajó toda la montaña sin importarle los colores de las pistas. Todo muy divertido, yo les enseñé a los dos y ya están en un nivel donde lo disfrutamos mal. Para mí esquiar con ellos es como salir a esquiar con dos amigos, arrancamos todos los días a las 9 de la mañana y no paramos hasta las 5 de la tarde, ni siquiera querían parar para comer. Nos apasiona el esquí a los tres”, relató el hijo de Osvaldo “Cocho” López (78).

León, el hijo mayor de Cochito López, en Valle Nevado.

Cochito López y sus hijos, India y León, listos para disfrutar de las pistas de esquí.

Así fueron los días de esquí de Juan Manuel "Cochito" López en Chile.

Encantado con la experiencia, “Cochito” y sus hijos se alojaron en el Hotel Puerta del Sol a 3000 metros de altura sobre los Andes chilenos. Sin necesidad de utilizar un auto, ya que todos los servicios están a disposición desde el hotel, compartieron junto a otros huéspedes los tradicionales après-ski en el lobby, y para cenar eligieron entre el restó Mirador del Plomo o La Fourchette, con su propuesta francesa. Todo salió tan perfecto que ya planifican repetir la experiencia el próximo verano en algún centro de esquí del hemisferio boreal.