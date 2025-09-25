Tras enfrentar una causa que se le había iniciado por presunta defraudación al Estado, Andrea del Boca obtuvo la resolución por parte del Tribunal Oral Federal N°7, que decidió absolverla. A través de su red social, la actriz compartió un particular posteo y recordó a su padre, Nicolás del Boca.

El mensaje de Andrea del Boca después de ser absuelta de la causa por Mamá corazón :"Hoy mi papá descansa en paz"

Este jueves, Andrea del Boca recibió la noticia que más esperaba: fue absuelta por el Tribunal Oral Federal N°7 en la causa por presunta defraudación al Estado vinculada a la realización de la novela Mamá Corazón. La artista enfrentaba un proceso judicial iniciado en 2019 y, tras enterarse de la decisión de la Justicia, se expresó a través de una publicación en sus historias de Instagram, con un sentido mensaje en el que destacó su inocencia.

"25 de septiembre del 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia", comenzó la actriz en su red social, donde es seguida por más de 150 mil personas. Y agregó: "El TOCF N° 7 otorgó mi absolución".

El mensaje de Andrea del Boca tras ser absuelta de la causa por su novela Mamá Corazón.

El debate oral había empezado en marzo de este año y tenía un total de 11 imputados, entre ellos, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien también fue absuelto. Además, el tribunal, que se encuentra integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, cedió todos los episodios de la telenovela protagonizada por Andrea del Boca a la Secretaría de Cultura.

La protagonista de exitosas ficciones siguió la audiencia vía zoom y a la hora de decir algunas palabras antes de escuchar la sentencia, prefirió mantenerse en silencio y esperar la resolución con total cautela. Finalmente, al escuchar el veredicto no pudo contener las lágrimas y su felicidad se reflejó en su mirada. Sin dudas, esta determinación le permitirá limpiar su imagen después de haber recibido durante mucho tiempo una serie de críticas, comentarios negativos y acusaciones en su contra en las redes sociales.

Andrea del Boca

Su posteo continuó con agradecimientos a sus seres queridos y a sus seguidores: "Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía, a mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por el apoyo. A mis abogados Fioribello, Onorati y Schumacher por toda su ayuda". Asimismo, Andrea mencionó a su padre Nicolás del Boca y aseguró: "Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. Gracias". De esta manera, el mensaje de Andrea del Boca después de ser absuelta de la causa por Mamá corazón no se hizo esperar y en el mismo afirmó que "se hizo justicia".