Valentín Yankelevich ganó su primera carrera y se emocionó al recordar a su mamá, Romina Yan: “Me cuida y acompaña cada minuto”

Valentín Yankelevich alcanzó un hito inolvidable en su carrera al conseguir su primera victoria en la categoría TC-2000. El triunfo, celebrado este domingo 1 de noviembre en el autódromo Parque Ciudad de General Roc, ubicado en Río Negro, a bordo de su Toyota Corolla Cross GR-S, estuvo profundamente marcado por la emoción y una dedicatoria muy especial a su mamá, Romina Yan.

La emoción de Valentín Yankelevich tras obtener su primera victoria del TC-2000

A través de sus redes sociales, Valentín Yankelevich compartió las postales más emotivas de una jornada inolvidable. Este domingo, el piloto consiguió su primera victoria en la competencia automovilística y celebró el importante logro junto a su equipo. En las imágenes se lo puede ver en el podio, levantando el trofeo que lo consagró ganador, disfrutando del tradicional festejo con champagne y posando en una foto grupal junto a todo su equipo, integrado por técnicos, mecánicos e ingenieros, entre otros.

Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en el TC-2000 | Instagram

Por otra parte, el corredor extendió los festejos más allá del sector de boxes, donde celebró junto a sus compañeros de escudería. A través de su cuenta de Instagram, también compartió una romántica postal en la que se lo ve besando apasionadamente a su novia, la psicóloga Alfonsina Servent. Junto al álbum, expresó su emoción por el triunfo y destacó el esfuerzo realizado a lo largo de la temporada. “Por el gran auto de hoy, pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año”, escribió.

Además, felicitó a sus compañeros por el resultado obtenido y les dedicó unas palabras de agradecimiento: “El 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros, que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera”. En esta línea, en otro tramo de su mensaje, tuvo un especial reconocimiento para sus seres queridos: “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos, que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho”.

Acto seguido, agradeció el cariño y el acompañamiento del público durante los últimos días: “Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento. Las agradezco desde el fondo de mi corazón”.

El festejo de Valentín Yankelevich con su equipo y su novia Alfonsina Servent | Instagram

El tierno mensaje de Valentín Yankelevich a su mamá Romina Yan

Antes de finalizar su mensaje, Valentín Yankelevich hizo un párrafo aparte para dirigirse directamente a su mamá, Romina Yan, fallecida en septiembre de 2010. “Y por último, quiero agradecerle a mi mamá, que me cuida y acompaña cada minuto. No tengo dudas de que estaba conmigo arriba del auto, empujándome vuelta a vuelta”, manifestó con emoción.

Sus palabras cobran un significado especial luego de que, semanas atrás, el joven piloto decidiera romper el silencio y contar aspectos dolorosos de su infancia. En una entrevista con Infobae, reveló que, tras la muerte de la actriz, atravesó junto a su hermano Franco Yan situaciones de violencia física y psicológica por parte de su papá, Darío Giordano. Según relató, encontró en su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, una figura fundamental de contención y apoyo. Por su parte, Giordano rechazó públicamente las acusaciones y difundió un comunicado en el que sostuvo que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

El sentido posteo de Valentín Yankelevich | Instagram

De esta manera, el triunfo en el TC2000 tuvo para Valentín Yankelevich un valor que fue mucho más allá de lo deportivo. Una victoria atravesada por los recuerdos, el esfuerzo personal y la presencia simbólica de su mamá, Romina Yan, a quien volvió a dedicarle un logro muy especial. “Ojalá sea la primera de muchas”, cerró, ilusionado con lo que vendrá en su carrera automovilística.