El mensaje de despedida de Miguel Ángel Rodríguez horas después de ser eliminado de MasterChef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez quedó afuera de Masterchef Celebrity (Telefe) y, lejos de mostrarse enojado, compartió un posteo muy especial en sus redes para agradecer el apoyo recibido y referirse a su exitoso paso por la competencia. Mediante un video hablando a cámara, el humorista se animó a conectar con su comunidad y despedirse del ciclo culinario con emotivas palabras.

Miguel Ángel Rodríguez se despidió de Masterchef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez es el último eliminado de Masterchef Celebrity y tras confesarse en Chef al diván con Verónica Lozano, el artista utilizó su cuenta de Instagram para hablar de su experiencia en el reality y lo que siente al haber quedado a pocos pasos de la gran final.

“Voy a hacer algo que nunca hice hasta ahora: grabar este estilo de videos para subir a Instagram”, comenzó su filmación desde la intimidad de su hogar. Mientras se prepara para el debut teatral de Annie, Miguel Ángel Rodríguez se mostró conforme con su recorrido en el programa y expresó: “Estoy muy feliz y muy contento. Ochenta programas de cien, ya afanamos bastante, se dieron cuenta”.

Luego, hizo hoco en la cantidad de mensajes y buenos deseos que recibió durante su participación. “El objetivo principal de este video es llegar a ustedes, los muchísimos mensajes que estuve recibiendo toda la temporada de MasterChef”, manifestó el actor, quien posee más de 150 mil seguidores en Instagram.

En el clip también mencionó a esas personas que lo cuestionaron en algún momento. Sin embargo, se mostró respetuoso de sus opiniones: “También leí a aquellos que no les gustó, sépanlo. Y está bien, porque a mí tampoco me gustan un montón de cosas. Han sido muy respetuosos conmigo, salvo alguna puteada, algún epíteto, pero no pasa nada. El drama es otra cosa”.

Miguel Ángel Rodríguez contó qué lo sorprendió de su paso por Masterchef Celebrity

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez reveló que se contactaron con él mucha gente de diferentes puntos de la Argentina. Acerca de esto, comentó: “Me supera muchísimo, me asombra y me encanta no perder la capacidad de asombro a esta altura de la vida. Me impresiona el reconocimiento de pueblitos recónditos que uno no conocía”.

Además, reconoció el cariño de argentinos residentes en el exterior que "se tomaron el trabajo de escribir” y felicitarlo por su trabajo en el certamen. Por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez agradeció a todo el equipo detrás del programa: “Quiero agradecer a la gente de Telefe, a mi querido Canal Once, al que entré allá por 1982, el viejo Canal Once". Y agregó: "Los coaches, la gente de producción, la gente de sonido, maquillaje, vestuario, los del control, los productores ejecutivos, las autoridades del canal, la parte artística, todos, todos, todos. No voy a tener otras palabras que gracias”.

Su video estuvo acompañado de un mensaje muy especial que también hacía hincapié en el agradecimiento. "A todos los que estuvieron, están y estarán acompañando siempre", escribió en su publicación y a las pocas horas recibió una lluvia de respuestas de parte de sus compañeros como Susana Roccasalvo, Cachete Sierra, el Turco Husaín y Chino Leunis.

De esta manera, el mensaje de despedida de Miguel Ángel Rodríguez horas después de ser eliminado de MasterChef Celebrity no pasó desapercibido y generó miles de "likes" en poco tiempo. Agradecido por la experiencia, el humorista se dirigió a sus seguidores con sentidas y cálidas palabras mediante un video casero que subió a su cuenta de Instagram.