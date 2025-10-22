El motivo por el que Miguel Ángel Rodríguez se separó de su esposa tras 30 años: "Hay que hacerse cargo"

Miguel Ángel Rodríguez, actor con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine, atravesó una transformación importante en su vida personal. La separación de su esposa, luego de tres décadas de convivencia y experiencias compartidas, marcó el cierre de una etapa iniciada en los años ochenta.

Los motivos que llevaron a la separación de Miguel Ángel Rodríguez y Maribel Altavista

Miguel Ángel Rodríguez, actualmente participante de MasterChef Celebrity, vivió una transformación significativa en su vida privada. La separación de su esposa, tras 30 años de convivencia y momentos compartidos, marcó el cierre de una etapa que había comenzado en los años ochenta.

Miguel Ángel Rodríguez

Según se conoció, la decisión de separarse se dio en 2016, cuando el actor confirmó que la relación había llegado a su fin. El humorista y Maribel Altavista compartieron muchos años juntos y son padres de dos hijos, Imanol y Félix. En ese momento, explicaron que se trató de una decisión tomada de común acuerdo. “La relación entró en una zona de desgaste”, expresó entonces, y agregó: “Hay que hacerse cargo”.

El vínculo entre Miguel Ángel Rodríguez y la diseñadora de interiores estuvo marcado por la compañía del crecimiento de sus hijos y atravesó distintas etapas profesionales. El actor, con una extensa carrera, supo combinar el humor con la actuación dramática, mientras que la hija de Minguito se mantuvo alejada del foco mediático. La pareja fue vista en distintos eventos públicos, pero siempre lejos de los flashes.

Maribel Altavista y sus hijos, Imanol y Félix

La separación se dio mientras el participante del reality se encontraba de gira con la obra “Toc Toc”, en 2016, y fue él mismo quien confirmó la noticia. En sus declaraciones, evitó dramatizar la situación y se refirió al proceso como parte de una decisión adulta. “Somos dos personas que se quieren desde hace muchos años”, señaló.

El presente amoroso de Miguel Ángel Rodríguez

Con el paso del tiempo, Miguel Ángel Rodríguez volvió a apostar al amor. Conoció a Marcela Gargano, una empresaria de perfil bajo, con quien convive desde hace más de siete años. La relación se consolidó en un entorno alejado de la exposición, aunque en algunas ocasiones compartieron imágenes juntos.

Cabe destacar que la empresaria es 20 años menor que él y mantiene una actividad profesional independiente. En la actualidad, el humorista se muestra activo en redes sociales y en distintos proyectos laborales. Su participación en MasterChef Celebrity lo volvió a posicionar en el centro de la escena, esta vez desde un lugar diferente.

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano

Miguel Ángel Rodríguez y Maribel Altavista pusieron fin a su matrimonio tras 30 años de convivencia en 2016. La decisión marcó el cierre de una etapa compartida que incluyó familia, proyectos y momentos significativos. El actor se refirió al proceso con una frase que deja en claro su postura frente a lo vivido en pareja.

VDV