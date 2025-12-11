Así es Felipe, el hijo menos conocido de Miguel Ángel Rodríguez que “va a salvar a toda la familia”: perfil bajo y un talento muy marcado

Aunque forma parte de una de las familias más queridas del espectáculo argentino, Felipe Rodríguez prefiere mantenerse lejos de las cámaras. Hijo de Miguel Ángel Rodríguez y hermano de Imanol, el joven músico comenzó a ganar visibilidad a partir de una entrevista que ambos dieron en Repechaje en 2018, donde salieron a la luz detalles íntimos del vínculo familiar y del peso del legado artístico.

Felipe, Imanol y Miguel Ángel Rodríguez

Esa charla reveló un entramado de admiración, expectativas y amor que rodean a Felipe, quien hoy desarrolla su carrera musical con bajo perfil, pero con una notable proyección. En Instagram, el hijo menor de Miguel Ángel Rodríguez cuenta con 48 publicaciones y más de 6.400 seguidores, además se muestra como músico y con un vínculo sentimental inquebrantable.

El rol de Felipe en la familia de Miguel Ángel Rodríguez

Durante la entrevista, Imanol, el hijo mayor de Miguel Ángel Rodríguez, describió a su hermano con una frase que quedó resonando: “Felipe es la salvación de toda la familia. Nos va a salvar a todos y vamos a vivir de él”, asegurando además que es el más talentoso de la familia. Ese reconocimiento fue compartido incluso por el periodista presente, quien agregó: “el propio miguel ángel lo dice, que estaba esperando salvarse con el pibe”.

La relación entre los hijos de Miguel Ángel Rodríguez, también fue tema de conversación. Y es que según contaron, pasaron de una rivalidad a una amistad sólida, unida por pasiones como San Lorenzo, la actuación y la música. Incluso deslizaron la posibilidad de armar una banda juntos, muestra de la complicidad que los une.

El orgullo de Miguel Ángel

Otro detalle emotivo fue cuando se recordó un gesto importante de Miguel Ángel Rodríguez: el actor tiene tatuados los nombres de cada uno de sus hijos dos veces, junto con sus fechas de nacimiento. Un gesto íntimo que simboliza el fuerte lazo que mantiene con ellos y la importancia que ocupan en su vida.

Felipe Ródriguez

Ese amor quedó nuevamente expuesto en el mensaje público que Miguel Ángel Rodríguez le dedicó a Felipe por su cumpleaños: “quiero que sepas que mi corazón se siente orgulloso de vos y cuando escuches por ahí ‘no lograras’... dejalo correr y demostrales pero sobre todo demostrate a vos todo lo contrario”. El actor cerró el mensaje recordando -además- de que lo ama y está orgulloso de él.