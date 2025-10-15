Los mensajes de despedida para la locutora Eugenia Karall: “Peleó como una leona”

Eugenia Karall recibió múltiples mensajes de despedida que reflejan el cariño y respeto de quienes compartieron momentos con ella. Su trayectoria en medios y su característico estilo personal dejaron huella en cada uno de los que la conocieron; se la recuerda con palabras sinceras y gestos que evocan su paso por la radio.

Tras el fallecimiento de Eugenia Karall, las palabras de quienes la conocieron no demoraron en llegar

Eugenia Karall fue homenajeada con numerosos mensajes que expresan el afecto y reconocimiento de quienes compartieron espacios laborales y personales con ella. Su recorrido en medios y su estilo distintivo marcaron a quienes la conocieron, y hoy la homenajearon con palabras sentidas y gestos que recuerdan su presencia en el mundo radial.

En las últimas horas, se conoció la triste noticia del fallecimiento de la locutora a sus 52 años, luego de atravesar una enfermedad que la mantuvo alejada de los medios. La noticia generó una ola de mensajes de afecto por parte de colegas, oyentes y figuras del medio, que destacaron su trayectoria, su calidez y su estilo.

Durante varios años, Eugenia Karall fue locutora de Radio 10 y se convirtió en una figura emblemática de la emisora. Su voz acompañó a miles de oyentes cada día, y su presencia en el aire dejó una marca personal. Además de su labor como presentadora, se destacó por su versatilidad como “personajista”, dando vida a creaciones.

Tras conocerse la noticia, sus compañeros compartieron mensajes emotivos. “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, escribieron.

Además, el periodista Mauro Federico también se sumó a la despedida. “Peleó como una leona. Nunca dejó de sonreír, ni siquiera en los momentos más difíciles. Fue una compañera generosa, talentosa y con una energía que contagiaba”, escribió en sus redes. Su mensaje fue acompañado por una foto de ambos en el estudio donde compartieron varias jornadas.

“Eugenia era de esas locutoras que sabían cómo conectar con la gente. Tenía ritmo, tenía humor, tenía sensibilidad. Se va una voz que marcó una época”, comentó el conductor Gustavo Romero. En la misma línea, Mariana Di Vincenzo escribió: “La radio pierde una gran profesional, pero sobre todo una gran persona. Eugenia siempre tenía una palabra amable y una sonrisa lista”.

Por su parte, Débora D’Amato compartió un mensaje cargado de afecto y cercanía. “Fue una enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, escribió, haciendo referencia a la hija de la locutora. “Siempre tenía una palabra justa, una sonrisa lista y una energía que hacía más liviano el trabajo. La radio pierde una voz, pero también una presencia que hacía bien”, concluyó al aire.

Víctor Hugo “Gato” Sylvestre también se sumó a las despedidas con palabras que reflejan su respeto por la locutora. “Eugenia era una colega con una entrega total. Su forma de estar, de acompañar, de sumar sin estridencias, era admirable”, expresó. En otro mensaje, destacó su profesionalismo: “Siempre llegaba con todo preparado, con ideas, con ganas. Era de esas personas que hacían mejor el aire sin necesidad de protagonismo”.

Eugenia Karall recibió múltiples mensajes de despedida que destacaron su recorrido profesional y el vínculo que supo construir con colegas y oyentes. Las palabras compartidas reflejan el reconocimiento a su labor y a su forma de estar presente en cada espacio que integró. Su paso por la radio quedó marcado por gestos, voces y recuerdos.

