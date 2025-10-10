Así fue el encuentro entre Mercedes Funes y Simone Biles: del postre argentino que enloqueció a la atleta a la emoción de la actriz

Mercedes Funes es una de las actrices más consagradas de la televisión argentina, y por su trayectoria en Buenos Aires pudo conocer a la múltiple campeona Simone Biles. La atleta estuvo en la Argentina, donde participó en varios eventos en el marco del nombramiento de la Ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027. En este contexto, disfrutó de una exclusiva velada porteña con la artista y su esposo, donde las emociones reinaron el lugar.

Simone Biles, Mercedes Funes

El divertido encuentro entre Mercedes Funes y Simone Biles

Simone Biles es una de las atletas más importantes del mundo, y la protagonista más destacada de los Juegos Olímpicos 2024. Su trayectoria en el mundo de la gimnasia artística la destacó por sobre todos, y la llevó a participar de eventos deportivos en la Argentina, en el marco del nombramiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. Distinguida como "Huésped de Honor", brindó una clínica de gimnasia artística para jóvenes atletas en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, dio una charla sobre consejos de la disciplina y sobre su historia de vida.

El encuentro de Simone Biles y Mercedes Funes

Sin embargo, uno de los momentos más destacados ocurrió cuando mantuvo un encuentro con Mercedes Funes, y su esposo Cecilio Flematti. Durante la noche, y tras haber recorrido los lugares más gourmets de Buenos Aires, disfrutaron una cena bien argentina. En la misma, la gimnasta se animó a probar un postre del país: el volcán de dulce de leche, que le fascinó y lo mostró en un video que compartió la artista. Al mismo tiempo, Flematti sopló las velitas junto a su esposa y la atleta, en una noche que se coronó como perfecto cierre de su visita en la Argentina.

Mercedes Funes no dudó en compartir los mejores momentos en sus historias de Instagram, donde etiquetó a Simone. Finalmente, cerró su breve encuentro con ella, al mostrar una foto que se tomaron durante la tarde, cuando la conoció por primera vez. Mientras que Biles llevaba un traje sastrero elegante, la artista optó por una fresca camisa a rallas. Ambas con una sonrisa, demostraron que vivieron también una charla privada, lejos de las delicias del país. “Preciosa. Dulce. Adorable. Un placer conocerte”, escribió Funes.

Simone Biles se volvió una de las celebridades internacionales que visitó la Argentina y disfrutó de las bellezas que Buenos Aires tiene para ofrecer. En el marco del importante nombramiento a la Ciudad, la múltiple campeona se introdujo en la cultura nacional, rodeada de sus fanáticos e importantes celebridades del país. Mercedes Funes fue una de las encargadas de recibirla y hacerle de guía turística, durante una noche llena de delicias.

