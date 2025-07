Mercedes Funes es una de las actrices más queridas de la televisión argentina. Su paso por importantes novelas la llevaron a construir una comunidad de seguidores que aún la acompaña, y a encontrarse al amor de su vida en el camino. Sin embargo, hubo años donde vivió una difícil lucha personal, cuando su deseo de ser madre no se dio como le hubiese gustado. “Yo tomé la decisión de no ser mamá, y Cecilio me ayudó mucho en ese tránsito”, expuso en una entrevista, donde se sinceró sobre lo ocurrido.

Mercedes Funes

La lucha personal de Mercedes Funes en la maternidad

Tras su separación de Nicolás Vázquez, Mercedes Funes volvió a encontrar al amor con Cecilio Flematti. Ellos se casaron el 30 de noviembre de 2019, y desde ese año comenzaron a hablar de cumplir sus sueños de convertirse en padres. Fue así que empezó una de las luchas más fuertes de su vida. Ambos se sometieron a tratamientos, justo cuando empezó la pandemia, que la llevó a analizar cuáles eran sus deseos y hasta dónde estaba dispuesta a llegar.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

"La maternidad nunca se me dio naturalmente, por lo que Cecilio y yo hicimos varios tratamientos. Y tampoco sucedió. Pero llegó la pandemia, el mundo cambió y yo también. Nos clasificaron a todos. Y escuché que yo no era un ser esencial. Entendí que no me ilusionaba ser mamá sintiéndome de esa manera”, expresó en conversaciones con Infobae. Si bien sus sentimientos estaban cambiando por las miradas externas, ellos continuaron intentándolo.

Finalmente, los quirófanos reabrieron sus actividades, y apareció un nuevo tratamiento que involucraba donación de óvulos y prometía un 60 por ciento de posibilidades de embarazo. Pero Mercedes Funes ya había cambiado, y comenzó a tomar la decisión de no ser madre. “Empezó a jugar esto de ‘no voy a ser una mujer completa’. Pensé: ‘Mi trabajo no sirve de nada. No me recibo de mujer… ¿Para qué pasé por este mundo?’”, reflexionó.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Para este punto, Cecilio cumplió un rol fundamental y lanzó una frase que le quedó en el corazón: "Mirá que nosotros ya somos una familia". Ante este punto, ella decidió aferrarse a su amor con Flematti y a su profesión. Se cuestionó sobre sus deseos por ser madre, y tomó la decisión. Su carrera como actriz y su pareja la ayudaron a superar todos los mandatos que la habían perseguido por años, y la ayudaron a ver una nueva perspectiva. En esa misma entrevista, sentenció: “En este momento elijo disfrutar de mi vocación, de mi matrimonio, de mi juventud, que pasa pronto, y de mi físico, mientras responda… ¡Y definitivamente para mí!”.

A.E