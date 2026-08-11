Benjamín Rojas quiso casarse con Mery del Cerro y pocos lo recuerdan: así nació esta historia de amor

Las producciones de Cris Morena se volvieron un nido de futuros talentos que dieron sus primeros pasos con ella para luego crecer con el recuerdo. Benjamín Rojas es un reconocido actor y músico argentino que saltó a la fama desde muy chico gracias a los exitosos programas juveniles de la productora. Por su parte, Mery del Cerro comenzó su camino en los medios como una destacada modelo tras su paso por el concurso Super M, para luego consolidarse como conductora y actriz.

Si bien los dos se volvieron figuras del espectáculo nacional, los une un pasado compartido que duró casi cuatro años, siendo el primer gran amor formal para ambos. Esta intensa y apasionada historia de amor arrancó a principios del año 2005, cuando los dos tenían apenas 20 años de edad, él brillaba en la telenovela Floricienta y ella abría paso a su carrera profesional, cruzando sus caminos de una forma que marcaría sus vidas para siempre. El flechazo los llevó a transformarse en una de las parejas preferidas por el público y las revistas de la época.

Mery del Cerro, Benjamín Rojas

Los comienzos del romance de Mery del Cerro y Benjamín Rojas

Corría el año 2005, y el entretenimiento juvenil era la gran industria que, en la Argentina de esa época, estaba absolutamente dominado por los proyectos de la productora Cris Morena. Miles de nuevos talentos comenzaban a surgir y a armar una carrera que se extendería por muchos años más. Las vidas de los protagonistas de esta historia de amor pasaban por momentos de altísima exposición y grandes cambios profesionales.

Benjamín Rojas, con apenas 20 años de edad, ya se consolidaba como uno de los máximos galanes del país al brillar en la segunda temporada de la telenovela Floricienta. Por su parte, Mery del Cerro daba sus pasos más firmes en el modelaje nacional luego de haber ganado gran popularidad gracias a su destacada participación en el conocido concurso de televisión Super M. Sin embargo, el esperado encuentro entre ambos se produjo de manera casual durante una salida nocturna en el mes de marzo de ese mismo año.

Los artistas coincidieron en las pistas del boliche Asia de Cuba, un espacio muy exclusivo ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, y fue un amigo que tenían en común el encargado de presentarlos formalmente. El flechazo resultó inmediato: el actor, que ya había visto fotos de la modelo en revistas, quedó impactado al conocerla en persona. Conversaron durante un largo rato y cerraron la velada anotando sus números de teléfono. El amor surgió paso a paso, mediante charlas telefónicas constantes y citas posteriores en las que descubrieron una química única. Para el mes de abril, la relación se oficializó y se hizo completamente pública a través de las portadas de las principales revistas del espectáculo, que capturaron sus primeros paseos románticos.

Mery del Cerro, Benjamín Rojas

Los deseos de casamiento de Benjamín Rojas con Mery del Cerro

La relación de Benjamín Rojas y Mery del Cerro se volvió una de las más observadas de la época, siendo ambos dos de los jóvenes artistas más prometedores. Sin embargo, en medio de su romance, hubo un momento que quedó grabado en la historia de la televisión y que los fanáticos lo siguen recordando. La pareja visitó el living más famoso para tener una entrevista en el programa de Susana Giménez, en el 2007.

Su romance ya estaba completamente consolidado, tras dos años de noviazgo, y en esa entrevista íntima y relajada, la diva los recibió con elogios por lo bien que se veían juntos y comenzó a indagarlos sobre el futuro de la relación. Frente a la mirada atenta de millones de espectadores, la conductora les preguntó de manera directa si tenían planes de formalizar la unión, y se dio la confesión más fuerte por parte del actor.

Sin dudarlo ni un segundo, el galán tomó la palabra y confesó públicamente sus deseos de pasar por el altar. Benjamín miró a su novia y aseguró ante las cámaras de televisión: "Me quiero casar con ella, siento que es la mujer de mi vida y no necesito buscar a nadie más". La declaración dejó a Mery totalmente sorprendida y visiblemente emocionada por semejante muestra de amor en vivo. Por su parte, sonrió con timidez ante la romántica propuesta pública y esquivó la presión del momento con mucha gracia, pero confirmó que el proyecto de formar una familia juntos estaba muy presente en sus conversaciones diarias.

El fragmento se hizo viral en su momento, y sigue siendo recordado en redes sociales por los fanáticos de ambos personajes. Sin embargo, los planes de armar un futuro definitivo desaparecieron debido a las exigencias laborales, que terminaron cambiando el rumbo de las cosas.

La separación de Mery del Cerro y Benjamín Rojas: su presente y sus familias por separado

La ruptura definitiva de Mery del Cerro y Benjamín Rojas se produjo a finales del 2008, tras casi cuatro años de un noviazgo muy intenso. El motivo principal del distanciamiento estuvo vinculado al lógico desgaste de la relación y al crecimiento de sus carreras profesionales, cuyas exigentes agendas laborales complicaban los tiempos compartidos. Si bien el final del vínculo se dio bajo un acuerdo mutuo, la actriz confesó tiempo después el gran impacto emocional que significó esa decisión "A veces, uno pasa por momentos malos, pero todo forma parte de la vida. Una separación no es algo lindo y a todo el mundo le cuesta... Fui la primera y única novia en la vida de Benjamín, así que costó mucho cortar. Ninguna separación es simple", reveló en entrevistas.

Por su parte, el actor brindó una entrevista íntima en el programa +Caras, donde recordó con mucho cariño aquella primera gran historia de amor. “Mery fue mi primera novia. La conocí una noche y dije: 'wow, qué linda'. Empezamos a hablar... era la época en la que te anotabas el teléfono en un papel”, recordó con emoción. Respecto al triste final de la pareja tras cuatro años juntos, Rojas detalló con total sinceridad que "la relación dejó de funcionar" y explicó que el desenlace ocurrió de manera natural debido a que "empezamos a desencantarnos", cerrando con respeto un ciclo inolvidable.

Con el paso de los años, los dos artistas rehicieron sus vidas amorosas por separado y lograron construir hermosas familias estables. Mery del Cerro formó una pareja consolidada desde el año 2010 con Meme Bouquet, convirtiéndose en madre de sus dos hijas, Mila y Cala. Por su parte, Benjamín Rojas encontró el amor verdadero en el año 2011 al ponerse de novio con Martina Sánchez Acosta, una exproductora de televisión y actual pastelera con quien tuvo a su pequeña hija Rita en 2018.

A.E