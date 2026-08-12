Quién es Meme Bouquet y cómo es la vida del marido de Mery del Cerro

Mery del Cerro se consagró en la ficción argentina como una de las figuras más queridas y consolidadas en los medios de comunicación. Comenzó su carrera en el modelaje, pero rápidamente saltó a la fama masiva como actriz gracias a su participación en la exitosa telenovela juvenil de Cris Morena, Casi Ángeles. A partir de ese momento, su carisma la llevó a brillar en las pantallas de televisión como conductora y a destacar en los shows de entretenimiento más vistos del país, convirtiéndose en una auténtica influencer que marca tendencia.

Sin embargo, lejos de los flashes y las cámaras, en el año 2010, su vida dio un vuelco muy especial al conocer a Meme Bouquet, un exdeportista y DJ que logró robarle su corazón. Juntos iniciaron una sólida historia de amor y formaron una hermosa familia con el nacimiento de sus dos hijas, Mila y Cala, consolidándose como una de las parejas más estables del ambiente artístico.

Mery del Cerro, Meme Bouquet y sus hijas

La historia de amor de Mery del Cerro y Meme Bouquet

La historia de amor de Mery del Cerro y Meme Bouquet abrió paso a una de las parejas más estables de los medios de comunicación, y de las que más influencia tienen en las redes sociales. Corría el año 2010, momento en el que ambos daban pasos muy importantes en sus respectivas carreras. Se conocieron durante una clásica fiesta de disfraces organizada por una marca de ropa, un evento que cambiaría sus vidas para siempre. En esa divertida velada, el flechazo fue inmediato y la química entre los dos resultó innegable desde el primer minuto en que cruzaron miradas.

A partir de esa noche mágica, empezaron a frecuentarse y a descubrir la enorme cantidad de valores y pasiones que tenían en común, dando inicio a un noviazgo lleno de complicidad y alegría. Con el paso del tiempo, la pareja logró consolidar su amor a pesar de pertenecer al exigente mundo del espectáculo y el entretenimiento nocturno. Sus trabajos no fueron un impedimento para su relación, que supieron resguardar en su intimidad y apoyarse mutuamente en cada nuevo proyecto profesional que emprendían. Su noviazgo creció fuerte y maduro durante cinco años, demostrando que la distancia provocada por las intensas giras musicales de él y las grabaciones de ella no hacían más que fortalecer el tierno lazo afectivo que los unía día a día.

Mery del Cerro, Meme Bouquet

Si bien nunca pasaron por el casamiento, el momento más feliz y transformador para la hermosa pareja llegó de la mano con la consolidación más fuerte. La maravillosa decisión de agrandar la familia y convertirse en padres se hizo realidad en el 2015, con la llegada de su primera hija, Mila. La pequeña inundó sus vidas de una luz completamente nueva y consagró el hogar que con tanto cariño habían estado construyendo juntos. Cinco años más tarde, en el mes de abril de 2020, y en pleno contexto del confinamiento mundial, nació su segunda hija, Cala, trayendo una enorme dosis de esperanza, unión y felicidad redoblada para completar el hermoso cuadro familiar.

En la actualidad, el presente romántico de la feliz pareja se muestra más sólido, maduro y apasionado que nunca tras compartir más de una década de vida en común. Sin hacer que sus exigencias mediáticas modifiquen la relación, Mery del Cerro y Meme Bouquet muestran su amor a través de viajes compartidos en familia y un apoyo total a sus carreras individuales.

Mery del Cerro, Meme Bouquet

¿Quién es Meme Bouquet, el esposo de Mery del Cerro? Música, Boca y familia

Jerónimo Bouquet, más conocido por todos como Meme Bouquet, nació el 20 de agosto de 1984 y marcó una importancia en las redes sociales con su trabajo y su amor por Mery del Cerro. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la noche y el entretenimiento, era un joven apasionado por el deporte que jugaba activamente al rugby y se había graduado con orgullo como diseñador gráfico.

Su vida dio un giro completo y emocionante en el 2010 cuando conoció a la que sería su esposa. En ese momento, al comenzar su noviazgo con una actriz y modelo tan famosa, Meme experimentó un gran crecimiento en su exposición pública, lo que lo impulsó a vencer sus miedos iniciales y a transformar su querido hobby de pasar música entre amigos en una carrera profesional sumamente exitosa y respetada. En la actualidad, se destaca principalmente como uno de los DJs más convocantes y cotizados del país, musicalizando masivos festivales, eventos corporativos de gran nivel y exclusivas fiestas de la temporada playera.

Más allá de su agitada agenda laboral, en sus redes sociales, se muestra como un apasionado de Boca Juniors, asistiendo seguido a la cancha, y muy dedicado a su hogar. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde interactúa activamente con más de 600 mil seguidores, comparte el día a día de su rutina compartiendo tiernos videos de juegos con sus hijas Mila y Cala, los detalles de sus extensas giras musicales por el exterior, sus intensas rutinas deportivas y la cotidianidad de su hermosa vida familiar.

¿Quién es Meme Bouquet, el esposo de Mery del Cerro? Música, Boca y familia

Detrás de los escenarios iluminados y la gran exposición pública, Meme Bouquet, el esposo de Mery del Cerro, logró consolidarse como un profesional apasionado y un compañero incondicional para la artista. Juntos construyeron un hogar feliz y lleno de valores, demostrando que su mayor triunfo no está en los aplausos de las multitudes, sino en la hermosa rutina diaria que comparten junto a sus hijas.

A.E