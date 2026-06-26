Mery del Cerro mostró sus exitosos negocios, lejos de la televisión y el teatro

Mery del Cerro consolidó su perfil más allá de la actuación al desarrollar proyectos propios en el mundo de la moda y los accesorios. Con propuestas que incluyen colecciones de ropa interior y pijamas, además de una línea de anteojos con distribución nacional, la actriz logró instalar su nombre en distintos rubros. Su camino empresarial refleja una búsqueda de crecimiento sostenido y la construcción de nuevas oportunidades que complementan su carrera artística.

Lejos de la actuación, Mery del Cerro se luce con negocios que destacan su pasión por la moda

Mery del Cerro encontró en el diseño y la producción una forma de ampliar su presencia en el mercado, con marcas que llevan su sello personal. Desde colecciones de bikinis y ropa interior hasta una línea de anteojos, sus proyectos muestran una estrategia clara de diversificación. La apuesta por estos emprendimientos le permitió abrir nuevas puertas y mantener vigente su imagen en ámbitos distintos al de la televisión y el teatro.

Los negocios de Mery del cerro

A fines de 2013, la ex Casi Ángeles presentó su primera colección de trajes de baño en colaboración con Sweet Victorian. Lo que comenzó como una cápsula estacional se terminó convirtiendo en un proyecto sostenido que siguió creciendo con el tiempo, sumando pijamas y ropa interior. La modelo fue parte del proceso creativo desde el inicio, aportando su estilo y visión en cada lanzamiento. Actualmente, la marca se consolidó y amplió su catálogo, integrando productos como bodies de manga larga, mallas enteras y corset con encaje.

Cada colección se acompaña de campañas en las que la propia Mery del Cerro se muestra modelando las prendas, reforzando la identidad de la marca y su vínculo directo con sus seguidores. En paralelo, lanzó MDCEyewear, una marca de anteojos desarrollada junto a la empresa Dotan Vision. Tras un año de trabajo en diseño y producción, la propuesta salió al mercado con modelos que combinan marcos metálicos, lentes con efecto degradé y detalles de color como sello distintivo.

Los negocios de Mery del cerro

Actualmente, la línea se distribuye en más de 400 ópticas en todo el país, lo que la convierte en uno de los emprendimientos más visibles de la actriz en el rubro. Al igual que con su línea de indumentaria, la actriz protagoniza las campañas de la firma, mostrando los diferentes modelos y reforzando la conexión entre su imagen pública y la identidad de la marca. En distintas entrevistas, la influencer contó que decidió emprender en distintos negocios con el fin de diversificar su carrera.

El motivo por el que Mery del Cerro fundó sus empresas: “Me aburro de hacer solo una”

En una entrevista con el Pollo Álvarez, Mery del Cerro explicó las razones detrás de su decisión de diversificar su carrera. “A mí me encanta tener diferentes cosas. Me aburro de hacer solo una”, señaló, dejando en claro que buscaba ampliar sus horizontes más allá de la actuación. Su interés por explorar distintos caminos le permitió abrirse a nuevas oportunidades y encontrar un equilibrio entre lo artístico y lo empresarial, construyendo un perfil más versátil.

Mery del cerro

Durante la charla, la actriz destacó que su pasión principal sigue siendo el teatro y la televisión, pero reconoció que el mundo artístico puede ser inestable. “Me encanta actuar, pero me gusta también tener otras patas porque este trabajo es muy cruel; de repente estás ahí arriba y de repente no”, expresó. Esa reflexión la llevó a apostar por proyectos que le dieran continuidad y seguridad, entendiendo que la diversificación es una herramienta clave para sostener su carrera en el tiempo y mantener vigencia en distintos ámbitos.

Otro aspecto clave en la decisión de Mery del Cerro fue su rol como mamá. “Saber que podés tener otros negocios y cosas que te puedan dar tranquilidad, sobre todo en el caso mío que soy mamá, está bueno”, explicó. La búsqueda de estabilidad personal y económica fue un motor fundamental para el desarrollo de sus marcas, ya que le permite combinar la vida familiar con la actividad profesional y proyectar un futuro más sólido.

Mery del cerro

Finalmente, Mery del Cerro subrayó que la creación de sus empresas le permite mantener opciones abiertas en caso de que no esté vigente en la pantalla. “Me gusta saber que si no estoy vigente en algún momento, tengo otras opciones”, concluyó. Sus palabras reflejan una estrategia clara, que busca combinar su pasión por la actuación con proyectos empresariales que le aseguren continuidad y crecimiento, generando un camino que le brinda tranquilidad.

VDV