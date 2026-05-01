Meryl Streep y Martin Short finalmente dieron el sí: así fue su espectacular boda de ficción

Después de una historia construida entre ensayos, escenarios y decisiones inesperadas, los personajes de Meryl Streep y Martin Short finalmente llegaron al altar. En la ficción de Only Murders in the Building, Loretta Durkin y Oliver Putnam sellaron su relación en el episodio final de la cuarta temporada, en una boda que no solo cerró su arco romántico, sino que también se convirtió en uno de los momentos más comentados de la serie.

Meryl Streep y Martin Short se casan en Only Murders in the Building

Lejos de una ceremonia tradicional, el casamiento de Meryl Streep y Martin Short respetó el espíritu de la historia: emotivo, con ese tono excéntrico que caracteriza a sus protagonistas. La escena no solo celebró el amor tardío entre ambos personajes, sino que también funcionó como un respiro dentro de una trama que nunca abandona del todo el misterio.

Así fue la boda de Meryl Streep y Martin Short

La ceremonia de Meryl Streep y Martin Short se llevó a cabo en el patio del emblemático Arconia, el edificio donde transcurre gran parte de la historia. El espacio fue decorado con un arco floral en tonos blancos y rosas, que aportó una estética romántica sin perder elegancia.

Meryl Streep y Martin Short se casan en Only Murders in the Building

Loretta, interpretada por Meryl Streep, lució un vestido color crema de mangas largas con detalles florales, mientras que Oliver, el personaje de Martin Short, apostó por un traje lavanda con chaleco y bufanda a juego, reafirmando su estilo teatral. Entre los detalles más comentados, la perrita Winnie tuvo un rol especial al llevar los anillos, sumando ese toque de humor que define a la serie. La celebración continuó con una gran torta de bodas y música de merengue, en una escena que combinó emoción y comedia sin perder coherencia con el tono general.

La historia del vínculo entre Meryl Streep y Martin Short

El vínculo entre Meryl Streep y Martin Short comenzó en la tercera temporada, cuando ella audicionó para la obra teatral que él dirigía. Desde ese primer encuentro, marcado por la admiración y la excentricidad, la relación avanzó entre desafíos personales y decisiones profesionales que pusieron a prueba su conexión. Uno de los momentos clave fue la propuesta de matrimonio, cuando Loretta sorprendió a Oliver con un gesto inesperado antes de partir por trabajo.

Meryl Streep y Martin Short se casan en Only Murders in the Building

A pesar de los obstáculos, como la distancia y los miedos de él a quedarse solo, la pareja decidió apostar por el vínculo y llegar al altar. Sin embargo, fiel al universo de Only Murders in the Building, la boda de Meryl Streep y Martin Short no marcó un cierre definitivo, y es que tras el casamiento, ambos optaron por sostener una relación a distancia, justo antes de que un nuevo asesinato sacudiera el edificio.